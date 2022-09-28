Зеленський підписав закон про повернення акцизу на бензин та дизпаливо

Президент Володимир Зеленський підписав Закон України №7668-д про про внесення змін до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо ставок акцизного податку на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану.

Відповідне повідомлення з'явилось на сайті парламенту.

Як повідомлялось, 21 вересня Рада ухвалила законопроєкт №7668-д про повернення акцизів на моторне паливо: ставки акцизу на бензин і дизель - €100 за 1000 літрів, на скраплений газ, бутан та ізобутан - €52/1000 л, на альтернативне моторне паливо - €100/1000 л.

ПДВ для всіх видів палива залишається на рівні 7%.

Закон набирає чинності через день після опублікування.

Раніше заступник міністра економіки України Денис Кудін заявляв, що після повернення акцизів не очікується зростання цін на моторне паливо завдяки падінню цін на нафту на світових ринках.

