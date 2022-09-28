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АНАЛІТИКА

Найбільший забудовник Києва підвищує ціни на квартири через подорожчання будматеріалів

17:52 27.09.2022 |

Економіка

 

Столичний забудовник Київміськбуд підвищує базову вартість квадратного метра на всю нерухомість з 1 жовтня. Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Вартість будівельних матеріалів змушує піднімати ціни. Раніше ми анонсували подорожчання з вересня.., щоб продовжити будівництво, потрібно закуповувати матеріали, а вони подорожчали майже на 50%. Ціни зміняться з 1 жовтня", - прокоментувала директорка департаменту з продажу та маркетингу компанії Тетяна Маркова.

Вона додала, що подивитися актуальну базову вартість квадратного метра можна на сайті компанії, де вказана дата зміни ціни.

Київміськбуд відновив роботу у червні і відтоді запустив будівництво на дев'яти житлових комплексах, ще на кількох робота розпочнеться найближчим часом.

Забудовник планує поступово відновити роботу на всіх будівельних майданчиках.

На вересень відновлено роботи на ЖК "Шевченківський", "Гвардійський", "Поділ град", Mirax, Freedom, Star Сity, а також ЖК "Урловський-1" та "Урловський-2". Введені в експлуатацію паркінги у ЖК "Шевченківський", "Поділ Град", "Оберіг-2" та Freedom, уточнюють в компанії.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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