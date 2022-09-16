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Обсяг будівництва нового житла за 6 міс.-2022 скоротився в 1,8 раза - Держстат

13:27 16.09.2022 |

Економіка

 

Загальна площа житлових будівель, на які видано дозволи із виконання будівельних робіт (нове будівництво), у січні-червні 2022 року скоротилася у 1,8 раза порівняно з аналогічним періодом 2021 року - до 2,5 млн кв. м, повідомила Державна служба статистики.

За даними статвідомства, у першому півріччі загальна площа нового будівництва багатоквартирних будинків становила 2 млн 427,9 тис. кв. м (97% від загального обсягу). Кількість заявлених на старті будівництва квартир у багатоквартирних будинках становила 32,8 тис.

У Києві за цей період загальна площа нового будівництва житла скоротилася на 2/3 до січня-червня-2021 - до 202 тис. кв. м, тоді як у Київській області збільшилась на 12,2% - до 502,6 тис. кв. м.

Суттєвий обсяг нового будівництва житла зафіксовано також у Львівській (449,9 тис. кв. м), Харківській (213,4 тис. кв. м), Хмельницькій (182,3 тис. кв. м), Одеській (151,7 тис. кв. м., Тернопільській (120,2 тис. кв. м), Рівненській (117,2 тис. кв. м) та Волинській (109,5 тис. кв. м) областях.

Держстат нагадує, що показники наведено без урахування тимчасово окупованої території Криму та м. Севастополя, а також частини тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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