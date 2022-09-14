Актуальний попит на квартири в новобудовах України становить до 10% довоєнного - експерт

Актуальний попит на квартири в новобудовах України становить до 10% довоєнного, забудовники концентруються на завершенні об'єктів, у яких реалізовано понад 60-70% квартир, повідомив співзасновник та керуючий партнер компанії INSPI Development Володимир Семенцов агентству "Інтерфакс-Україна".

"На тлі подорожчання собівартості будівництва, яке становить у середньому 20-25% у доларах США, та в умовах майже нульового попиту українські забудовники зупинили реалізацію нових проєктів, зосередившись на зведенні житлових комплексів на завершальних стадіях будівництва, у яких уже продано понад 60-70% квартир", - сказав Семенцов.

Експерт зазначив, що на початок вересня актуальний попит становив лише 7-10% довоєнного рівня. Він вважає, що до кінця року малоймовірні будь-які стрибки попиту, адже інвестори чудово розуміють усі ризики, пов'язані із вкладенням коштів у будівництво.

"Первинний ринок житла повністю залежить від інтенсивності бойових дій, від рівня безпеки в тому чи тому регіоні або обласному центрі. Водночас наслідки ракетних ударів ворога по об'єктах енергетичної інфраструктури 11-12 вересня ставлять під питання перспективи збільшення попиту в осінньо-зимовий період", - сказав Семенцов.

На його думку, більшість потенційних покупців відкладе придбання житла щонайменше до завершення опалювального сезону. При цьому часткове пожвавлення покупців можливе із запуском з 1 жовтня нової державної іпотечної програми для окремих верств населення під 0-7% річних.

"За умови ефективного впровадження нової пільгової іпотечної програми найближчими місяцями інтерес покупців до первинного ринку житла може дещо зрости, але переважно в західних областях України. Проте не йдеться про якийсь прорив. Зростання попиту потенційно може становити лише додаткові 2-3%", - вважає Семенцов.

За його даними, переважна більшість потенційних покупців цікавиться об'єктами на рівні готовності 80% і вище (ЖК, у яких триває процес внутрішнього оздоблення, приєднання до інженерних мереж, облаштування прибудинкової території тощо) з очікуваним періодом введення в експлуатацію до шести місяців.

Семенцов зазначив, що фактично первинний ринок живе в умовах двох цін: є задекларована девелоперами ціна, озвучена в рекламних оголошеннях, а також ціна для реального покупця. "Розпіарене збільшення вартості в умовах майже відсутнього попиту є не що інше, як засіб психологічного впливу, підготовка до майбутніх цінових реалій, формування цінової кон'юнктури на період після завершення активної фази війни. Однак за умов 100% оплати вартості квартири потенційні покупці мають можливість отримати знижку іноді більше ніж 15-20%", - сказав він.

За його спостереженнями, реальна ціна на новобудови є значно нижчою, ніж до початку повномасштабного вторгнення, і така тенденція збережеться щонайменше до кінця 2022 року.

INSPI Development - інвестиційно-девелоперська компанія, створена в грудні 2020 року. У планах компанії - розвиток мережі сервісних апартаментів в Україні, розвиток нових форматів нерухомості та знакових об'єктів нерухомості. До 2025 року в портфелі компанії заплановано понад 10 об'єктів, серед яких мережа сервісних апартаментів, об'єкти комерційної та житлової нерухомості.

