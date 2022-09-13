Мінекономіки пропонує скасувати обов'язкові книги відгуків та пропозицій у торгівлі та громадському харчуванні

Скасувати обов'язкове застосування книги відгуків та пропозицій компаніями у торгівлі та ресторанному господарстві пропонує Міністерство економіки України у розробленому ним проєкті нової редакції Правил побутового обслуговування населення, оприлюдненому на сайті відомства.

"Для належного виконання вимог чинного законодавства про наявність у кожному об'єкті надання послуг книги підприємці змушені витрачати значні кошти на адміністрування такого регулювання. Тому за рік такі витрати можуть сягати понад 47,6 млн грн", - ідеться у підготовленому Мінекономіки аналізі документа.

Відомство уточнило, що в Україні налічується 122,385 тис. суб'єктів господарювання у сфері надання побутових послуг, 16,152 тис. - послуг пасажирського автомобільного транспорту, 8,321 тис. - послуг із тимчасового розміщення, 3,154 тис. - послуг із працевлаштування, 11,102 тис. - послуг туроператорів.

Мінекономіки нагадало, що книгу скарг та пропозицій було запроваджено ще в Радянському Союзі у різних сферах обслуговування населення, а також на промислових підприємствах, вона була майже єдиним своєрідним інструментом народного контролю за підприємствами, установами та організаціями, які надавали послуги громадянам.

У сьогоднішній Україні, на думку відомства, є достатньо інструментів для захисту прав споживачів: звернення до Держпродспоживслужби, на урядову телефонну "гарячу лінію", органів місцевого самоврядування, суду, а також інтернет, які є ефективнішими засобами, оскільки в умовах ринкової конкуренції підприємці самі зацікавлені у покращенні якості обслуговування клієнтів.

"Окрім того, як свідчить міжнародна практика, майже в усіх країнах Європейського Союзу (далі - ЄС) (виключення - Польща) такий інструмент, як книга (відгуків - ІФ-У) відсутній. У свою чергу поширені системи consumer care and after- sale management (захисту споживачів та післяпродажний менеджмент), які опікуються такими питаннями. У різних країнах - і різна практика, і різні законодавчі вимоги до організації роботи consumer care", - зазначають у Мінекономіки.

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