Минэкономики инициирует отмену Книги отзывов и предложений как инструмента защиты прав потребителей

Министерство экономического развития и торговли инициирует отмену Книги отзывов и предложений как инструмента защиты прав потребителей.

Об этом говорится в сообщении Минэкономики, передают Українськi Новини.

"Минэкономики подготовило проект постановления, в котором инициирует отмену Книги отзывов и предложений в соответствии с европейским опытом и практикой", - говорится в нем.

Согласно сообщению, в настоящее время Книга отзывов и предложений не является действенным инструментом для защиты прав и вводит потребителей в заблуждение. "Потребители надеются, что их записи могут способствовать восстановлению нарушенных прав, но на практике это не работает, ведь владельцы бизнеса часто не проверяют книгу. С принятием закона Украины "Об обращении граждан" целесообразнее направлять личные электронные или письменные обращения бизнеса, на которые компании обязаны отвечать в установленный законодательством срок", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что недостатком Книги отзывов и предложений является то, что граждане должны указывать свои персональные данные (адрес, номер телефона, прочее).

Поскольку доступ к этому инструменту имеет каждый, персональные данные могут быть использованы недобросовестным бизнесом или мошенниками.

Требование по ведению Книги отзывов и предложений создает излишнее давление на добросовесный бизнес.

Предприниматели вынуждены тратить значительные средства на организацию выполнения требований (установление ответственного за ведение книги, обеспечение ежеквартальной проверки ведения книги, рассмотрение обращений, хранение писем, подготовку отчетов).

По расчетам, общие расходы на администрирование этого регулирования для бизнеса составляют примерно 125,6 млн гривен в год.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров вывел Министерство экономического развития и торговли из-под действия моратория на плановые проверки туристических операторов в 2018 году.