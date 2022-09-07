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Будівництво відновили 66% ЖК в Україні, відкрили продаж 75% - «ЛУН»
17:58 07.09.2022 |
Роботи на будівельних майданчиках в умовах воєнної агресії РФ проти України відновили у середньому 66% житлових комплексів (ЖК) в країні, дві третини відновили продаж, свідчить статистика порталу "МІСЯН".
Згідно зі звітом, представленим під час онлайн-зустрічі RED від "ЛУН", найактивніше відновлюють будівельні роботи у західних областях України. Так, на початок вересня лідером є Волинська область, де відновлено будівництво 96% новобудов. Високі показники також у Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській областях (92%), Львівській (86%) та Хмельницькій (82%) областях.
Натомість у Чернівецькій області відновлено роботи лише на будмайданчиках 63% житлових комплексів.
Активно відновлюється будівництво і у низці інших областей: у Вінницькій (88%), Черкаській (92%), Полтавській (79%), Кіровоградській (67%), Дніпропетровській (63%), Одеській (67%).
Трохи нижче показники відновлення будівельних робіт "ЛУН" зафіксував у Києві та Київській області - 46% та 55% відповідно. Близько 59% ЖК відновили будівництво на Житомирщині.
Найповільніше відновлюються роботи на будмайданчиках Чернігівської (47%), Сумської (44%), Запорізької (37%) та Харківської (8%) областей. Водночас у Миколаївській та Херсонській областях відсутня активність на будівельних майданчиках ЖК.
"ЛУН" аналізував лише житлові комплекси, будівництво яких тривало у довоєнному лютому, і не враховував об'єкти, які припинили або ще не розпочали будівельних робіт до 24 лютого, а також вже завершені, але не продані ЖК.
Аналогічно розподілилися показники відкриття продажу в новобудовах, зазначає "ЛУН". Так, найбільше відділів продажу відкрилося у Черкаській (100%) області та на заході України (85-99%). У Києві відновили продаж 73% новобудов, в області - 67%.
"ЛУН" зазначає, що дані щодо відкриття продажу наведені лише за житловими комплексами, без урахування котеджів. Аналітика не враховує вже проданих комплексів і тих, які не відкривали продажу до 24 лютого.
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