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Попит на оренду житла у серпні зріс на 30%, на купівлю на 45%
11:47 06.09.2022 |
Попит на оренду житла в столиці в серпні зріс порівняно з попереднім місяцем на 30-40%, на купівлю житлової нерухомості на 45%, повідомили в пресслужбі агентства нерухомості Park Lane.
"Ми спостерігаємо суттєве зростання попиту, оскільки за півроку сформувався відкладений попит, що зараз реалізується. Осінь завжди була активним сезоном, і цього року, незважаючи на обставини, ми бачимо активність на ринку", - пояснює генеральний директор АН Park Lane Вікторія Барабаш, слова якої наведено у пресрелізі.
За її даними, на попит впливає повернення до столиці тих, хто раніше тимчасово виїхав із Києва через воєнне вторгнення Росії в Україну.
"Кількість дзвінків та угод на ринку оренди вийшли на довоєнні показники", - повідомила Барабаш.
Попит на ринку оренди спостерігається переважно на квартири в різних районах столиці вартістю 10-20 тис. грн. Найпопулярнішими є 1-3-кімнатні квартири, площею 45-70 кв. м.
"Запити орендарів суттєво не змінилися порівняно з довоєнним періодом. Найбільший інтерес, як і раніше, на квартири в новобудовах, найчастіше з власною територією, паркуванням. Також певний відсоток орендарів цікавляться квартирами і в будинках ранньої забудови. Однак головний критерій вибору - якісний ремонт і комфорт проживання", - уточнює Барабаш.
Якщо говорити про купівлю житла, найактивніший попит спостерігається на 1-3-кімнатні квартири з ремонтом. Близько 70%, як і наприкінці 2021 року, припадає на житло в новобудовах. Найбільше покупців цікавлять Печерський, Солом'янський, Шевченківський, Голосіївський, Дарницький райони, зазначено у пресрелізі.
"Ми спостерігаємо активізацію попиту, зростання кількості заявок, починаючи з початку серпня. Щодо рівня знижок вони виключно індивідуальні та залежать від ситуації власника та його готовності робити дисконт", - констатує Барабаш.
На її думку, динаміка попиту надає можливість говорити про оптимістичні прогнози щодо ринку та активність осіннього сезону.
Агентство нерухомості Park Lane зареєстроване в Україні у 2006 році, входить до корпорації First Realty Group.
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