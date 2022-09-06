Попит на оренду житла у серпні зріс на 30%, на купівлю на 45%

Попит на оренду житла в столиці в серпні зріс порівняно з попереднім місяцем на 30-40%, на купівлю житлової нерухомості на 45%, повідомили в пресслужбі агентства нерухомості Park Lane.

"Ми спостерігаємо суттєве зростання попиту, оскільки за півроку сформувався відкладений попит, що зараз реалізується. Осінь завжди була активним сезоном, і цього року, незважаючи на обставини, ми бачимо активність на ринку", - пояснює генеральний директор АН Park Lane Вікторія Барабаш, слова якої наведено у пресрелізі.

За її даними, на попит впливає повернення до столиці тих, хто раніше тимчасово виїхав із Києва через воєнне вторгнення Росії в Україну.

"Кількість дзвінків та угод на ринку оренди вийшли на довоєнні показники", - повідомила Барабаш.

Попит на ринку оренди спостерігається переважно на квартири в різних районах столиці вартістю 10-20 тис. грн. Найпопулярнішими є 1-3-кімнатні квартири, площею 45-70 кв. м.

"Запити орендарів суттєво не змінилися порівняно з довоєнним періодом. Найбільший інтерес, як і раніше, на квартири в новобудовах, найчастіше з власною територією, паркуванням. Також певний відсоток орендарів цікавляться квартирами і в будинках ранньої забудови. Однак головний критерій вибору - якісний ремонт і комфорт проживання", - уточнює Барабаш.

Якщо говорити про купівлю житла, найактивніший попит спостерігається на 1-3-кімнатні квартири з ремонтом. Близько 70%, як і наприкінці 2021 року, припадає на житло в новобудовах. Найбільше покупців цікавлять Печерський, Солом'янський, Шевченківський, Голосіївський, Дарницький райони, зазначено у пресрелізі.

"Ми спостерігаємо активізацію попиту, зростання кількості заявок, починаючи з початку серпня. Щодо рівня знижок вони виключно індивідуальні та залежать від ситуації власника та його готовності робити дисконт", - констатує Барабаш.

На її думку, динаміка попиту надає можливість говорити про оптимістичні прогнози щодо ринку та активність осіннього сезону.

Агентство нерухомості Park Lane зареєстроване в Україні у 2006 році, входить до корпорації First Realty Group.

