Майже 12% торговельних точок у серпні залишаються закритими - Асоціація рітейлерів

Через півроку після початку повномасштабних військових дій на території України український рітейл відновив роботу майже 60% закритих торговельних точок, на кінець серпня закритими залишаються 12% магазинів, свідчать дані опитування Асоціації рітейлерів України.

"Позитивний тренд на відвойовування втрачених позицій почався вже в квітні, а протягом літа цей процес стабілізувався. Зокрема, відсоток закритих об'єктів в літні місяці регулярно зменшувався на 1%. У різних сферах торгівлі цей процес ішов по-різному, але відновлення роботи закладів торгівлі відбувається у всіх без винятку сегментах", - ідеться у дослідженні асоціації.

Згідно з ним, кількість новостворених продуктових магазинів за шість місяців війни збільшилася на 12%, аптек - на 13%, торговельних об'єктів non-food рітейлу - на 16%, магазинів ювелірних виробів - на 47%, побутової техніки та електроніки - на 21%, магазинів одягу - на 44%, будматеріалів - на 13%, АЗК - на 7%, розважальних центрів - на 54%.

Загалом із 15,5 тис. торговельних об'єктів усієї галузі, які працювали до війни, вже відновили роботу 13,7 тис. Отже, відсоток діючих об'єктів становить 88%, а закритих - 12%. З 4 481 об'єкта, які не працюють, вдалося відновити 2 627 або майже 60%, повідомляє асоціація.

Опитування було проведено серед сотні власників та СЕО підприємств, які є учасниками Асоціації рітейлерів у всій Україні.