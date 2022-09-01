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АНАЛІТИКА

В Україні набрали чинності 25 оновлених державних будівельних норм

19:04 01.09.2022 |

Економіка

 

Із 1 вересня в Україні набрали чинності 25 оновлених державних будівельних норм. Основні зміни, зокрема, стосуються безпеки будівель та споруд, енергоефективності, а також безбар'єрності.

Про це повідомила заступниця міністра розвитку громад та територій України Наталія Козловська.

"Мінрегіон постійно працює над удосконаленням нормативної бази в будівництві до найкращого європейського досвіду. Адже це, перш за все, важливо для потреб українців у підвищенні безпеки та комфорту людей. Ми змінюємо застаріли норми на сучасні. Це дає можливість використовувати нові, прогресивні технічні рішення, обладнання та матеріали, які забезпечують надійність будівель та споруд, їх енергоефективність, доступність та безбар'єрність", - наголосила Козловська.

Так, відсьогодні набрали чинності 11 змін до чинних будівельних норм та 14 нових ДБН, які були затверджені Мінрегіоном у 2021 році. Оновлення спрямовані на:

* забезпечення виконання основних вимог до будівель і споруд, зокрема щодо механічного опору та стійкості, пожежної безпеки, гігієни, здоров'я та захисту довкілля, безпеки та доступності під час експлуатації, енергозбереження та енергоефективності протягом усього життєвого циклу об'єкта;
* забезпечення доступності й інклюзивності житлового та громадського просторів;
* використання технологій будівельного інформаційного моделювання (ВІМ);
* встановлення сучасних вимог до таких споруд як холодильники, склади, силоси для зерна.

"Переважна більшість затверджених документів розроблена із застосуванням цільового та параметричного методів нормування. Це дозволяє будівельному ринку перестати бути заручником застарілих неефективних рішень та надає змогу концентруватися на функціональності та безпечності будівель та споруд", - зазначила Козловська.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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