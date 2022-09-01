Ціни на нові квартири в Україні знизились на 10% в доларах

В серпні 2022 року середня вартість житла на первинному ринку нерухомості знизилася на 10% в доларовому еквіваленті в порівнянні з січнем 2022 року і становить 669 доларів за квадратний метр.

Про це йдеться у звіті аналітичного центру DOM.RIA за червень - серпень 2022 року.

У гривневому еквіваленті ціни зросли на 28% до 27,3 тисячі гривень. У Києві на кінець серпня середня вартість квадратного метра становить 41,8 тис гривні.

Зазначається, що 81% новобудов збільшили ціну влітку у національній валюті, а 16% новобудов не змінювали вартість взагалі.

Станом на серпень 67% відділів продажу новобудов відновили свою роботу. Це на 17% більше у порівнянні із весняним періодом. У 42% новобудов продовжується або відновлюється будівництво, динаміка зросла на 20%.

Понад 35% новобудов змінили терміни введення будинків в експлуатацію. 8% заявили про повну зупинку будівництва на період воєнного стану та 2% сфокусувались на відновлювальних роботах.

Офіційний курс гривні до долара за цей період знизився на 25% з 29,25 гривні до 36,56 гривні.