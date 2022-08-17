Активність ринку оренди квартир у Києві відновилася до рівня 23 лютого

Кількість охочих орендувати квартиру в Києві відновилася до рівня 23 лютого 2022 року, повідомили у пресслужбі порталу новобудов "ЛУН".

Згідно з дослідженням застосунку для оренди квартир bird, станом на 15 серпня кількість претендентів на квартиру в оренду відновилася на 100%, якщо порівнювати з даними до повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого. Ще місяць тому, у середині липня, кількість таких запитів становила 90% довоєнного рівня.

Відновлюються ціни. На середину серпня медіана ціни на оренду столичної однокімнатної квартири закріпилася на позначці 9 тис. грн. Це на тисячу вище за пропозиції липня, але значно нижче за довоєнні. Наприкінці лютого медіанна ціна оренди однокімнатних становила 13 тис. грн на місяць.

Як повідомляє пресслужба ЛУН, медіана ціни на оренду двокімнатних квартир зросла на 20% - до 15 тис. грн. Місяць тому цей показник становив 12,5 тис. грн, до війни - 21,6 тис. грн.

Зростання медіани ціни на оренду трикімнатних становить 24,5%. Наразі таку квартиру можна зняти за 24,9 тис. грн, місяць тому - 20 тис. грн. До 24 лютого таке житло коштувало 46,1 тис. грн.