Україна отримала 200 мільйонів євро пільгового кредиту від Італії

Україна 15 серпня отримала 200 млн євро пільгового кредиту від Італії.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що згідно з умовами кредитного договору, кошти надаються за нульовою процентною ставкою на 15 років (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту - 7,5 років).

Отримані кошти направлять на забезпечення видатків на заробітну плату педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти.

У Мінфіні нагадали, що відповідний кредитний договір був підписаний 5 серпня.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України прийняв постанову про залучення безвідсоткового кредиту від Італії на суму до 200 млн євро через адміністративний рахунок МВФ.