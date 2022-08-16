Кількість продажів нерухомості впала у вісім разів

У другому кварталі 2022 року нотаріуси оформили угоди купівлі-продажу на 20 477 об'єктів нерухомості. Кількість угод склала 13% від торішніх показників, свідчать дані Мін'юсту, передає Опендатабот.

Дещо більше угод за цей період нотаріуси оформили щодо купівлі-продажу земельних ділянок - 11 060. Це майже 16% від торішніх показників за другий квартал.

Нині в Україні працює 4917 нотаріусів, до моменту вторгнення РФ в Україну в лютому їх було 6560.