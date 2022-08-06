Фінансові новини
- |
- 06.08.22
- |
- 00:19
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Наймаючи на роботу людину, яка розумніша за вас, ви показуєте, що все-таки ви розумніші"
Річард Грант
Італія надає Україні кредит на €200 мільйонів
23:30 05.08.2022 |
Міністр фінансів України Сергій Марченко підписав кредитний договір на суму 200 млн євро між Україною та урядом Італійської Республіки.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба міністерства у Фейсбуці.
«Уряд Італії одним із перших підтримав Україну після початку повномасштабного вторгнення. І сьогодні я радий підписати новий кредитний договір, який допоможе українському уряду зберегти фінансову стабільність та продовжити забезпечувати першочергові соціальні видатки», - зазначив Марченко.
Кошти будуть спрямовані до державного бюджету для покриття видатків на заробітну плату педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 26 липня 2022 року міжнародна фінансова допомога Україні сягнула майже 13 мільярдів доларів.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зранку з порту «Чорноморськ» вирушили три судна з українським збіжжям
|НКЦПФР заявляє про зняття майже всіх впроваджених із початком війни обмежень із 8 серпня
|Дефіцит бюджету близько нуля. Доходи і видатки у липні вирівнялися. Причина — не в економіці
|Місія Шредера. Про що говорить новий «мирний план» Путіна для України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Уряд дозволив ФОПам отримувати гранти за проєктом «єРобота»
|Уряд дозволив обмінюватись документами фітосанітарного контролю в е-формі
|На відправлення з українських портів очікує 13 суден
|Італія надає Україні кредит на €200 мільйонів
|Країни ЄС остаточно затвердили план зниження попиту на газ на 15% взимку
|Кабмін внесе в Раду законопроект про акціонування «Енергоатома»
Бізнес
|72-річна мільярдерка з Індії стала найбагатшою жінкою Азії
|У США гравець виграв у лотереї понад мільярд доларів
|Час, проведений за комп'ютерними іграми, не впливає на здоров'я - дослідження
|Stellantis через побоювання санкцій закриє завод в Китаї
|Suzuki представила нове покоління Grand Vitara
|Фейкові виплати переселенцям. Шахраї обманюють українців, імітуючи ПриватБанк і monobank
|Cadillac показав люксовий концепт Celestiq