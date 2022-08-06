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АНАЛІТИКА

Італія надає Україні кредит на €200 мільйонів

 

Міністр фінансів України Сергій Марченко підписав кредитний договір на суму 200 млн євро між Україною та урядом Італійської Республіки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба міністерства у Фейсбуці.

«Уряд Італії одним із перших підтримав Україну після початку повномасштабного вторгнення. І сьогодні я радий підписати новий кредитний договір, який допоможе українському уряду зберегти фінансову стабільність та продовжити забезпечувати першочергові соціальні видатки», - зазначив Марченко.

Кошти будуть спрямовані до державного бюджету для покриття видатків на заробітну плату педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 26 липня 2022 року міжнародна фінансова допомога Україні сягнула майже 13 мільярдів доларів.
Ключові теги: Італія
 

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