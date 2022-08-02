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АНАЛІТИКА

Попит на оренду житла на півдні України в серпні знизився на 80-100% - ЛУН

16:36 02.08.2022 |

Економіка

 

Зацікавленість в оренді житла у південних областях України у серпні знизилася на 80-100% порівняно з осінню 2021 року, повідомив портал нерухомості ЛУН.

"Внутрішні переселенці підтримують високий рівень зацікавленості в оренді квартир у віддалених від бойових дій областях. Рекорди ставлять Закарпатська область +455%, Полтавська - +364% та Тернопільська - +334% порівняно з осінню-2021. Південь втратив свій туристичний сезон, і Одеса демонструє спад зацікавленості в оренді на 80%, а Миколаївська область - на 91% нижче за показники осені минулого року", - повідомляється в дослідженні порталу.

Водночас, за даними порталу, на Херсонщині попит на оренду скоротився на 100%.

Сильне падіння попиту на оренду житла демонструють також області, що межують із РФ та Білоруссю: Чернігівська (на 97%), Харківська (97%), Сумська (88%), Волинська (55%), Житомирська (45%).

Натомість у центральних областях України, окрім вищезгаданих Закарпатської, Тернопільської, попит на оренду підвищився у Вінницькій - на 266%, Кіровоградській - на 234%, Черкаській - на 176%, Хмельницькій - на 99%. Крім того, на 364% зріс попит на оренду житла у Полтавській області.

Згідно зі аналітикою ЛУН, разом зі зміною офіційного курсу долара вартість оренди житла у цій валюті знизилася у Київській (33%), Житомирській (26%), Тернопільській (42%), Харківській (47%), Одеській (57%), Миколаївській ( 29%) та Херсонській (70%) областях.

"Особливо варто відзначити Закарпатську область, яка всупереч рекордному попиту демонструє зменшення цін у доларах на 18%. Це пов'язують зі зменшенням на 47% кількості вільних квартир та виїздом частини ВПО з області до інших регіонів. Попит збалансувався з пропозицією", - констатували у компанії.

Натомість у Полтавській та Кіровоградській областях вартість оренди зросла на 307% і 83% відповідно, де, як і раніше, зберігається високий потік внутрішніх переселенців.

У Києві середня ціна на оренду однокімнатної квартири в серпні збільшилася на 1 тис. грн і становить близько 9 тис. грн, двокімнатної - на 2 тис., до 14 тис. грн., трикімнатної - на 2,1 тис. грн у середньому.

"Ринок оренди стабілізувався практично по всій країні. Орендарі та орендодавці набули балансу попиту та пропозиції. Ситуації, де ціни зросли в рази і переглядаються майже щомісяця, які ми спостерігали навесні, є радше винятками", - резюмував директор з маркетингу ЛУН Денис Судилковский.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: іпотека
 

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