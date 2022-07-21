Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Медіанна ціна на вторинному ринку нерухомості Києва знизилася на 2,9% у червні - Address.ua

18:49 20.07.2022 |

Економіка

 

Медіанна ціна на вторинному ринку нерухомості Києва у червні 2022 року знизилася до $1503/кв. м, що на 6,5% вище за січневі показники, але на 2,9% нижче, ніж у травні, повідомили у пресслужбі порталу пошуку нерухомості Address.ua агентству "Інтерфакс-Україна".

Для однокімнатних квартир цей показник зменшився на 5,6% - до $1712/кв. м. Двокімнатні квартири впали у ціні на 1,7% ($1499/кв. м). Медіанна вартість трикімнатних квартир залишилася майже незмінною - $1300/кв. м.

"Активність на вторинному ринку житлової нерухомості Києва починає поступово відновлюватися. Незважаючи на війну, потреба людей у квартирах залишається високою, а високоволатильний ринок "вторинки" дозволяє сподіватися на суттєвий дисконт для реального покупця", - сказав директор City Development Solutions Роман Герасимчук, якого цитує пресслужба порталу

За його даними, потенційні покупці більше цікавилися квартирами у ціновому діапазоні до $30 тис. із часткою запитів 37%. На другому місці - житло в діапазоні $30-50 тис. (28%). Житлом від $50 до $70 тис. цікавилися 24% користувачів. Житлом дорожчим за $70 тис. у червні цікавилися лише 11% користувачів порталу.

При цьому 46,3% запитів до бази даних порталу Address.ua стосувалися двокімнатних квартир, 36,8% - однокімнатних, 16,4% - трикімнатних. З погляду житлової площі потенційних покупців більше цікавили квартири від 36 до 50 кв. м (41% запитів), житло до 35 кв. м. розглядали 37% відвідувачів сайту. Відсоток запитів на квартири площею 50 кв. м до 80 кв. м становив 18%.

"Найбільший попит у червні 2022 року був на невеликі двокімнатні квартири в нижньому ціновому сегменті - очевидний вибір для внутрішньо переміщених осіб, яким необхідно в умовах обмеженого бюджету розмістити сім'ю з дітьми або батьками похилого віку", - вважає Герасимчук.

У своєму дослідженні експерти ґрунтувалися на аналізі оголошень, розміщених на порталі пошуку нерухомості Address.ua, а також на активності користувачів. Попит також знизився: 96 913 переглядів за червень-2022 проти 161 674 переглядів за травень-2022.

"З позиції ціноутворення наразі діють два різноспрямовані тренди: статистичне завищення цін через те, що дешеві квартири знімаються з публікації, що підвищує середню ціну в оголошеннях, і поступове зниження цін, пов'язане із відновленням активності на ринку та появою розуміння з боку продавців про ціну, за якою квартиру можна продати в умовах воєнного часу", - зазначає Герасимчук.

За його словами, вплив цих трендів добре помітний за географією цін: у більш активних районах (у червні 2022 року Печерський, Дніпровський та Солом'янський) ціни помітно знизилися - на 8-13%. Наразі медіанні ціни в Печерському районі становлять $2335/кв. м, Дніпровському - $1259/кв. м, Солом'янському - $1363/кв. м.

Відносно стабільними або з незначним зниженням у червні порівняно з попереднім місяцем були Голосіївський ($1474), Дарницький ($1237), Оболонський ($1391), Подільський ($1431), Святошинський ($1103) та Шевченківський ($2033) райони. А ось у Деснянському (1164) районі, який і до війни не мав високого попиту, ціни продовжили зростати.

"Загалом у червні медіані ціни оголошень у доларах США були вищими за січневі показники, але відчутно знизилися порівняно з травнем 2022 року. Як бачимо, ринок ще не відіграв штучного завищення цін. З урахуванням зростання курсу долара і відновлення попиту можна очікувати подальшого зниження цін на квартири найближчими місяцями", - вважає Герасимчук.

Експерт зазначає, що додатковим стимулом для вторинного ринку найближчими місяцями буде невизначеність первинного ринку нерухомості. "Будь-які заяви девелоперів про відновлення робіт і продажу сприймаються з високим ступенем недовіри. Це, швидше за все, привабить значну частину покупців на вторинний ринок", - каже Герасимчук.

Address Group - група компаній, що надають з 2010 року онлайнові інформаційні сервіси для пошуку та просування нерухомості в Україні, Росії, Білорусі, Казахстані та Молдові.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: іпотека
 

ТЕГИ

Курс НБУ на вчора
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 29,9980
  0,3335
 1,12

Курс обміну валют на вчора, 10:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,2600  0,37 1,00 37,0546  0,31 0,82
EUR 36,6090  0,10 0,27 37,6162  0,07 0,20

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес