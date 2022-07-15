Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Средняя вакантность на офисном рынке Киева в июне возросла до 17,7% – CBRE

13:30 15.07.2022 |

Економіка

 

Средняя вакантность на рынке офисной недвижимости Киева в июне возросла на 3,6% с начала года и составила 17,7%, при этом в объектах класса "А" показатель достиг 11,7%, класса "В" – 21,6%, сообщила консалтинговая и инвестиционная компания в сфере коммерческой недвижимости CBRE Ukraine.

"Рост обусловлен, в первую очередь, сокращением офисных площадей крупных компаний и переездом небольших и локальных компаний в более бюджетные бизнес-центры, а также практически полным отсутствием нового спроса. На первый план вышли стратегии сокращения расходов, а политика корпоративной безопасности и миграция сотрудников в более безопасные регионы Украины и другие страны сократили необходимость в офисных помещениях", – поясняется в исследовании.

Согласно ему, с начала июня-2022 на рынке зафиксировано незначительное восстановление уровня посещаемости офисов Киева: в среднем показатель составляет 10%. При этом арендаторы сферы IT и телекоммуникаций, фармацевтического, агро- и FMCG секторов планируют увеличить его до 15%.

По данным CBRE, во время военного положения арендодатели предоставляют скидки в размере 30-60%, а в некоторых случаях с арендаторов взимается лишь плата за операционные расходы и коммунальные услуги. Крупные арендные сделки на рынке с начала полномасштабной войны отсутствовали.

Арендные ставки по долгосрочным контрактам в объектах класса "А" остаются на уровне $20-26/кв. м/мес., снизившись с начала года на 9% и 7% в нижней и верхней точке соответственно, в классе "В" – $9-20/кв. м/мес., что меньше показателя января на 25% и 9%. При этом эффективная арендная ставка в классе "А" во втором квартале 2022 года снизилась в среднем на 4-8% и составляет $23-24/кв. м/мес.

Как отмечается в исследовании, с начала 2022 года на рынок не было выведено ни одного нового бизнес-центра. При этом в случае завершения военных действий в Украине в текущем году девелоперы планируют ввести в эксплуатацию около 114 тыс. кв. м новых площадей до конца 2022 года. В то же время запланированные к запуску в конце года проекты приостановлены как минимум до 2023 года, подчеркивает CBRE.

Так, среди заявленных на 2022 год объектов - вторая очередь БЦ по ул. Короленковской, 4 (62,1 тыс. кв. м), три новых кампуса UNIT.City (B6 – 14,3 тыс. кв. м, B4 – 13,3 тыс. кв. м, B15 – 9,2 тыс. кв. м), реконструкция офисов в МФК Lake Plaza (11,7 тыс. кв. м), офисы в БЦ Pyramida (3,5 тыс. кв. м).

CBRE отмечает наличие долгосрочных планов по переезду в новые офисы в 2023-24 годах у международных компаний, что может быть позитивным сигналом для рынка в целом.

"Хотя такие корпоративные переезды, как и возобновление строительства, все еще редкость, эти позитивные признаки вселяют веру в том, что рынок закладывает положительную динамику развития бизнеса в стране на ближайшую перспективу", – говорится в исследовании.

В консалтинговой компании отмечают сложность ситуации на рынке офисов в среднесрочной перспективе, однако прогнозируют формирование первых трендов уже осенью, если не произойдет повторной эскалации в Киевском регионе.
За матеріалами: Интерфакс-Украина
Ключові теги: іпотека
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 29,4173
  0,1419
 0,48

Курс обміну валют на сьогодні, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8314  0,06 0,16 37,7069  0,12 0,32
EUR 36,7282  0,14 0,39 37,7659  0,14 0,37

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес