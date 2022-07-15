Средняя вакантность на офисном рынке Киева в июне возросла до 17,7% – CBRE

Средняя вакантность на рынке офисной недвижимости Киева в июне возросла на 3,6% с начала года и составила 17,7%, при этом в объектах класса "А" показатель достиг 11,7%, класса "В" – 21,6%, сообщила консалтинговая и инвестиционная компания в сфере коммерческой недвижимости CBRE Ukraine.

"Рост обусловлен, в первую очередь, сокращением офисных площадей крупных компаний и переездом небольших и локальных компаний в более бюджетные бизнес-центры, а также практически полным отсутствием нового спроса. На первый план вышли стратегии сокращения расходов, а политика корпоративной безопасности и миграция сотрудников в более безопасные регионы Украины и другие страны сократили необходимость в офисных помещениях", – поясняется в исследовании.

Согласно ему, с начала июня-2022 на рынке зафиксировано незначительное восстановление уровня посещаемости офисов Киева: в среднем показатель составляет 10%. При этом арендаторы сферы IT и телекоммуникаций, фармацевтического, агро- и FMCG секторов планируют увеличить его до 15%.

По данным CBRE, во время военного положения арендодатели предоставляют скидки в размере 30-60%, а в некоторых случаях с арендаторов взимается лишь плата за операционные расходы и коммунальные услуги. Крупные арендные сделки на рынке с начала полномасштабной войны отсутствовали.

Арендные ставки по долгосрочным контрактам в объектах класса "А" остаются на уровне $20-26/кв. м/мес., снизившись с начала года на 9% и 7% в нижней и верхней точке соответственно, в классе "В" – $9-20/кв. м/мес., что меньше показателя января на 25% и 9%. При этом эффективная арендная ставка в классе "А" во втором квартале 2022 года снизилась в среднем на 4-8% и составляет $23-24/кв. м/мес.

Как отмечается в исследовании, с начала 2022 года на рынок не было выведено ни одного нового бизнес-центра. При этом в случае завершения военных действий в Украине в текущем году девелоперы планируют ввести в эксплуатацию около 114 тыс. кв. м новых площадей до конца 2022 года. В то же время запланированные к запуску в конце года проекты приостановлены как минимум до 2023 года, подчеркивает CBRE.

Так, среди заявленных на 2022 год объектов - вторая очередь БЦ по ул. Короленковской, 4 (62,1 тыс. кв. м), три новых кампуса UNIT.City (B6 – 14,3 тыс. кв. м, B4 – 13,3 тыс. кв. м, B15 – 9,2 тыс. кв. м), реконструкция офисов в МФК Lake Plaza (11,7 тыс. кв. м), офисы в БЦ Pyramida (3,5 тыс. кв. м).

CBRE отмечает наличие долгосрочных планов по переезду в новые офисы в 2023-24 годах у международных компаний, что может быть позитивным сигналом для рынка в целом.

"Хотя такие корпоративные переезды, как и возобновление строительства, все еще редкость, эти позитивные признаки вселяют веру в том, что рынок закладывает положительную динамику развития бизнеса в стране на ближайшую перспективу", – говорится в исследовании.

В консалтинговой компании отмечают сложность ситуации на рынке офисов в среднесрочной перспективе, однако прогнозируют формирование первых трендов уже осенью, если не произойдет повторной эскалации в Киевском регионе.