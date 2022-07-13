Новые квартиры в Украине подорожали с начала года на 11%, на вторичном рынке – на 8%

Стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья Украины в январе-июле 2022 года возросла на 11%, на вторичном - на 8%, сообщил "OLX Недвижимость".

"В январе средние цены на "вторичке" по Украине были на уровне 17,6 тыс. грн/кв. м, а в июле эта сумма составляет уже 19 тыс. грн/кв. м. Если же вы планируете вкладывать деньги в квартиру в новостройке, средняя стоимость квадратного метра сейчас обойдется в 25,4 тыс. грн/кв. м, а это на 2,5 тыс. грн больше, чем в начале года до войны", - указано в пресс-релизе портала.

По данным ресурса, самые дешевые квартиры в новостройках в июле предлагают в Ивано-Франковской области (17,8 тыс. грн/кв. м). Наиболее доступные цены также в Хмельницкой (18,8 тыс. грн/кв. м) и Сумской (19,5 тыс. грн/кв. м) областях.

При этом самые высокие цены на новые квартиры зафиксированы в Киевской (30,4 тыс. грн/кв. м), Львовской (33,5 тыс. грн/кв. м) и Днепропетровской (33,6 тыс. грн/кв. м) областях.

На вторичном рынке самые выгодные цены за квадратный метр в июле предлагают в Сумской (13 тыс. грн/кв. м), Днепропетровской (16,3 тыс. грн/кв. м) и Ивано-Франковской областях (16,4 тыс. грн/кв. м). Самое дорогое жилье ы этом сегменте - в Киевской (34,7 тыс. грн/кв. м), Львовской (27,4 тыс. грн/кв. м), Винницкой (24,7 тыс. грн/кв. м) и Черновицкой (24,6 тыс. грн/кв. м) областях.

Как сообщает OLX, на финальную цену также влияет факторы этажа, планировки, локации, отделки и др. Так, средняя стоимость квадратного метра меблированной квартиры на вторичном рынке в июле-2022 составляет 24,3 тыс. грн/кв. м, тогда как в новостройке - 44,7 тыс. грн/кв. м.

"Что касается отделки, то квадратный метр во вторичном жилищном фонде с евроремонтом обойдется в среднем в 27 тыс. грн, в квартире с косметическим ремонтом - 21,8 тыс. грн. Если же рассматривать первичный рынок, то стоимость квадратного метра в доме с евроремонтом обойдется в среднем в 36,3 тыс. грн, с косметическим ремонтом - в 26,6 тыс. грн, а под чистовую отделку - в 25,8 тыс. грн", - указано в пресс-релизе.

При этом самым дорогим вариантом ремонта как для вторичного, так и первичного рынка жилья является авторский проект. По данным портала, стоимость жилья в таком случае составит 36,5 тыс. грн/кв. м и 53,1 тыс. грн/кв. м соответственно.