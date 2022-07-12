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АНАЛІТИКА

Украина получит €200 млн беспроцентного кредита от Италии

 

Украина получит 200 млн евро беспроцентного кредита от Италии.

Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.

12 июля Кабинет Министров Украины принял постановление о привлечении беспроцентного кредита от Италии на сумму до 200 млн евро через административный счет МВФ.

Денежные средства будут направлены в госбюджет Украины на финансирование заработных плат педагогических работников учреждений общего среднего образования.

Кредит предоставляется на 15 лет (с учетом льготного периода отсрочки погашения кредита сроком 7,5 лет).

Проценты за использование кредита не начисляются.
За матеріалами: Українські Новини
Ключові теги: Італія
 

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