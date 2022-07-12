Бомбоубежище в каждой новостройке: заработает ли в Украине новый закон

Недавно депутатами ВР был проголосован Закон №7398, который требует сооружения и оборудования помещений гражданской защиты при планировании и застройке территорий.

Какими будут последствия принятия Закона для покупателей и к чему они обяжут застройщиков - для РБК-Украина Realty рассказывает управляющий партнер компании INSPI Development Владимир Семенцов.

Что предусматривает закон о бомбоубежищах

Законопроект №7398 предусматривает срочное развертывание в Украине сети бомбоубежищ, в том числе и в новостройках. По новым нормам - орган государственного архитектурно-строительного контроля отныне может отказать в выдаче сертификата о готовности здания к эксплуатации, если застройщик не завершит работы по оборудованию бомбоубежища.

Эксперт отметил, что этот документ имеет целью создать такие условия, при которых жители новостроек смогут спрятаться от взрывов, взрывных волн, поражения химическими, бактериологическими или радиоактивными веществами.

В то же время закон обяжет девелоперов больше внимания уделять созданию помещений двойного назначения, таких как подземный паркинг с функционалом бомбоубежища.

Помещения должны быть:

* надежно укрепленные и хорошо вентилируемые;

* иметь несколько выходов;

* подведенные инженерные коммуникации (водоотведение, теплоснабжение и т.п.);

* быть оснащены санузлами и местами для приготовления пищи;

* иметь площадь, на которой могут разместиться по меньшей мере все жители дома или секции ЖК;

* при необходимости запланировать дополнительные безопасные помещения непосредственно в квартирах или на этажах.

Какими должны быть надежные укрытия

Что касается подземных укрытий, речь идет прежде всего о создании помещений двойного назначения - подземного "паркинга-бомбоубежища". Такие помещения обязательно должны быть рассчитаны на прогнозируемое количество жителей ЖК или его отдельных секций. Для комфортного пребывания в таком хранилище на каждого жителя новостройки должно приходиться не менее 3-5 кв. м.

"В доме на 100 квартир с прогнозируемым средним количеством в 200-250 жителей, паркинг-бомбоубежище должен иметь около 1000 кв.м вместе с дополнительными техническими помещениями для более-менее комфортного пребывания в нем граждан", - рассказал эксперт.

Что имеем на сегодня

Владимир Семенцов сообщил, что до начала широкомасштабного военного вторжения в более 50% украинских новостроек вообще не были предусмотрены подземные паркинги. А в более 40% новых ЖК общая вместимость подземных и наземных паркингов в среднем в 2-2,5 раза ниже, чем существующий расчет, прописанный в Государственных строительных нормах.

Согласно ГСН, для 1-комнатной квартиры коэффициент паркомест, в зависимости от места расположения и количества комнат составляет от 0,5 для 1-комнатной квартиры и 0,8-1 для 2,3-комнатных квартир. То есть, например, для дома на 100 квартир, расположенного в центре, из которых 50 1-комнатных квартир, совокупное количество подземных и наземных паркомест должно равняться 90.

В то же время, создание подземного паркинга - достаточно дорогое удовольствие. Его себестоимость достигает 20-25% от общих затрат на возведение ЖК.

Эксперт считает, что в результате принятого законопроекта, себестоимость возведения дома с паркингом-бомбоубежищем, способным вместить всех его обитателей, может вырасти минимум на 10-15% в зависимости от его класса, количества квартир и местоположения.

Другие варианты безопасных укрытий

Другим механизмом реализации закона №7398, может стать создание "подвалов-укрытий" или "панических комнат", как они называются за рубежом, в каждом доме из расчета 3-5 кв.м на каждого жильца квартиры. То есть для квартиры такое помещение может составлять площадь около 10 кв. м.

"Важный вопрос - это функциональность таких помещений в мирное время, а также их целесообразность. Обычно они рассчитаны, опираясь на опыт Израиля, - на менее мощные ракетные удары, чем те, которые были в Украине. Поэтому скорее всего украинскими застройщиками будет использоваться практика устройства отдельных помещений двойного назначения", - заметил Семенцов.

Будет ли работать закон?

На рынке недвижимости считают, что принятие закона №7398 не повлияет на большинство проектов, строительство которых было начато до начала войны, ведь закон не имеет обратной силы. В то же время действие этого документа будет распространяться на объекты, документация которых будет разработана и утверждена после даты вступления в силу закона.