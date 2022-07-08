Кабмин постановлением №722 упростил старт строительства и ввел принцип молчаливого согласия

Постановление Кабинета министров №722 "Некоторые вопросы осуществления разрешительных и регистрационных процедур в строительстве в условиях военного положения" значительно упрощает старт строительства и ввод в эксплуатацию, сообщила пресс-служба Конфедерации строителей Украины (КСУ) агентству "Интерфакс-Украина".

"В условиях военной экономики роль государства обычно значительно растет. Но чтобы стать сильным и успешным, государство должно доверять своим гражданам, учитывать их инициативный потенциал и опираться на их желание приобщиться к восстановлению страны. Упрощение процессов получения разрешительных документов, предусмотренное настоящим постановлением, не только стимулирует заказчиков, строителей и всю отрасль, но и делает взаимодействие государства, бизнеса и граждан максимально эффективным", - прокомментировал президент КСУ Лев Парцхаладзе.

Согласно принятому 24 июня документу, помимо возвращения оговоренных законом сроков предоставления административных услуг вводится также механизм молчаливого согласия.

Так, если орган местного самоуправления не предоставляет в течение 10 дней градостроительные условия и ограничения или аргументированный отказ, заказчик строительства может начинать проектирование объекта без них, с последующим получением разрешения на строительство.

Принцип молчаливого согласия также вводится для объектов и на территориях культурного наследия: если в течение предусмотренных законом 30 дней проект не получает резолюцию от соответствующего органа охраны культурного наследия, то заказчик может действовать без данного согласования или разрешения.

При этом заместитель министра развития громад и территорий Украины Наталья Козловская подчеркнула, что данные решения приняты для того, чтобы стимулировать и ускорить процессы строительства и устранить моменты, которые могут эти процессы тормозить, но это не означает, что заказчик сможет нарушать действующее законодательство.

"Проектирование все равно осуществляется в соответствии с градостроительной документацией на местном уровне и ограничениями в использовании земель, а также согласно Государственным строительным нормам, где прописаны все вопросы прочности, надежности, пожарной безопасности, инклюзивности и т.д. ", - приводит ее слова пресс-служба КСУ.

Козловская подчеркнула, что упрощение не означает отсутствия контроля: Государственная инспекция архитектуры и градостроительства (ГИАГ) выдаст разрешение лишь при наличии положительного отчета по результатам экспертизы проекта и рассмотрения проектной документации.

Кроме того, принятые изменения позволят ускорить и упростить ввод в эксплуатацию уже готовых объектов жилищного строительства. В частности, в условиях военного положения разрешено откладывать работы по благоустройству территории и отделке фасадов.

"Такое обязательство (благоустройство и отделка фасадов) у застройщика остается", - подтвердил глава ГИАГ Семен Кривонос, которого цитирует пресс-служба КСУ.

По его словам, в настоящее время много людей на фронте, много уехало, сложно найти работников, разорваны логистические цепочки и т.д. "В такой ситуации, чтобы скорее получить сертификат и предоставить право собственности купившим квартиры инвесторам, важно принять объект в эксплуатацию и предоставить возможность сделать это законно и как можно быстрее, при этом оставив обязанность застройщика выполнить предусмотренные проектом работы по благоустройству", - пояснил он.

Постановлением помимо прочего упрощаются процессы строительства небольших индивидуальных жилых домов. При привлечении архитектора, который проектирует здание с соблюдением всех существующих норм, строительство дома площадью до 500 кв. м будет возможно без получения строительного паспорта, указано в сообщении.

"Мы должны продолжить путь максимального содействия строительству в Украине. Правительство готовит новые шаги в этой сфере, которые, я убежден, будут положительно восприняты как строительным рынком, так и всеми гражданами", - подчеркнул Кривонос.