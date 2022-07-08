Рада приняла в первом чтении законопроект о внедрении BIM-технологий в строительстве

Верховная Рада приняла в первом чтении и за основу законопроект №6383, предусматривающий внедрение строительного информационного моделирования (BIM-технологий) на всех этапах жизненного цикла объектов.

"В большинстве развитых стран уже активно применяются BIM-технологии при проектировании объектов строительства. В частности, для объектов госзаказа, их использование обязательно. Украинская строительная отрасль пока имеет не очень высокий уровень цифровизации, а BIM-технологии, по-прежнему, применяли в своей деятельности лишь отдельные организации. Наконец-то мы это изменим и наше строительство станет современным", – сообщила в Facebook замглавы комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

По ее словам, благодаря BIM-технологиям станет возможным получить доступ к любой информации об объекте строительства, контролировать стройработы на всех этапах, рационально использовать ресурсы и существенно сократить стоимость строительства.

Как сообщалось, проект закона также предусматривает обязательное использование BIM-технологий при разработке проектной документации на строительство объектов с привлечением бюджетных средств. При этом устанавливается переходный период на пять лет.

Ранее в феврале 2021 года Кабинет министров Украины утвердил концепцию внедрения BIM-технологий.