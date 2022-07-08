Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Рада приняла в первом чтении законопроект о внедрении BIM-технологий в строительстве

17:24 08.07.2022 |

Економіка, Право

 

Верховная Рада приняла в первом чтении и за основу законопроект №6383, предусматривающий внедрение строительного информационного моделирования (BIM-технологий) на всех этапах жизненного цикла объектов.

"В большинстве развитых стран уже активно применяются BIM-технологии при проектировании объектов строительства. В частности, для объектов госзаказа, их использование обязательно. Украинская строительная отрасль пока имеет не очень высокий уровень цифровизации, а BIM-технологии, по-прежнему, применяли в своей деятельности лишь отдельные организации. Наконец-то мы это изменим и наше строительство станет современным", – сообщила в Facebook замглавы комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

По ее словам, благодаря BIM-технологиям станет возможным получить доступ к любой информации об объекте строительства, контролировать стройработы на всех этапах, рационально использовать ресурсы и существенно сократить стоимость строительства.

Как сообщалось, проект закона также предусматривает обязательное использование BIM-технологий при разработке проектной документации на строительство объектов с привлечением бюджетных средств. При этом устанавливается переходный период на пять лет.

Ранее в феврале 2021 года Кабинет министров Украины утвердил концепцию внедрения BIM-технологий.
За матеріалами: Интерфакс-Украина
Ключові теги: іпотека
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 29,7010
  0,1097
 0,37

Курс обміну валют на сьогодні, 10:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 35,3386  0,24 0,69 36,1049  0,45 1,26
EUR 35,9118  0,20 0,56 36,9768  0,33 0,89

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес