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Что строят в Украине в военное время: эксперт назвала приоритеты девелоперов
12:20 06.07.2022 |
Для завершения строительства ЖК в состоянии готовности около 50% девелоперы должны разработать программы выплат квартир на срок от 5-7 лет и выработать новую модель работы, адаптированную к реалиям военного времени.
Об этом в комментарии для РБК-Украина Realty рассказала эксперт рынка недвижимости Виктория Берещак.
Краны на стройплощадках уже работают
Рынок первичной недвижимости, несмотря на довольно сложную ситуацию в зоне боевых действий, шаг за шагом вырабатывает новую адаптивную модель работы. В ее основе несколько ключевых моментов, главный среди которых - первоочередное окончание строительства жилых комплексов, которые на момент начала войны были завершены более чем наполовину.
"Прежде всего краны работают на объектах со степенью готовности от 50%, - рассказывает Виктория Берещак. - Это связано с желанием выполнить обязательства перед инвесторами и не попасть в репутационную ловушку из-за отсутствия строительной динамики на площадках, где это возможно".
Объекты высокой степени готовности (более 75%) застройщики будут завершать за счет накопленных резервов, а вот для проектов-половинок первоочередным является вопрос дальнейшего финансирования строительства.
Страховка от форс-мажора
Для предотвращения возможным вынужденным задержкам, девелоперы сосредоточились на разработке новых логистических цепочек, закупки строительных материалов с запасом для завершения проекта таким образом, чтобы в случае форс-мажорных обстоятельств, вроде прилета ракеты в производственные мощности, проблем с комплектующими не возникало.
По мнению Виктории Берещак, успех взаимодействия с потенциальными покупателями в таких проектах будет зависеть от готовности девелоперов разработать гибкие программы выплат квартир на срок от 5-7 лет и больше. Для этого нужна устойчивая финансовая модель компании и отсутствие зависимости сугубо от денег инвесторов. Процент собственных средств в проекте должен быть не менее 60-70%.
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