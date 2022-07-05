Паркинги-бомбоубежища в новостроях увеличат стоимость квартир на 10-15% - эксперт

Помещения двойного назначения, предусмотренные законом №7398 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обеспечению требований гражданской защиты при планировании и застройке территорий", увеличат стоимость квартир в новостройках на 10-15%, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development Владимир Семенцов.

"В теории принятого законопроекта себестоимость возведения дома с надлежащим паркингом-бомбоубежищем, способным вместить всех его жителей, может вырасти по меньшей мере на 10-15% в зависимости от его класса, количества квартир и местоположения", - сказал он.

Эксперт напомнил, что закон №7398 имеет целью создать такие условия, при которых жители новостроек смогут защититься от взрывов, взрывных волн, от поражения химическими, бактериологическими, радиоактивными веществами.

Указанный закон обяжет девелоперов жилья больше уделять внимание созданию помещений двойного назначения, таких как подземный паркинг с функционалом бомбоубежища (более укрепленных и хорошо вентилируемых помещений с несколькими выходами, с подведенными инженерными коммуникациями (водоотводом) санузлами, местами для приготовления пищи и т.п.), в которых бы поместились по меньшей мере все жильцы дома или секции ЖК), а также при необходимости запланировать дополнительные безопасные помещения непосредственно в квартирах или на этажах.

По мнению Семенцова, помещения двойного назначения - подземные "паркинги-бомбоубежища" - обязательно должны рассчитываться на прогнозируемое количество жильцов жилого комплекса или его отдельных секций. Для комфортного пребывания в таком хранилище на каждого жителя новостройки должно приходиться не менее 3-5 кв. м.

"В доме на 100 квартир с прогнозируемым средним количеством 200-250 жителей для более или менее комфортного пребывания в нем граждан необходимо в паркинге-бомбоубежище около 1 тыс. кв. м площади, включая доппомещения (санузлы, места для приготовления пищи или предоставления медицинской помощи и т.п.). Конечно, эти цифры достаточно условны, но на сегодня в подобных домах площадь запланированного паркинга обычно составляет 700-1000 кв. м", - рассказал эксперт.

Семенцов также сообщил, что до начала широкомасштабного вооруженного вторжения России в Украину более чем в 50% украинских новостроек вообще не были предусмотрены подземные паркинги. При этом более чем в 40% новых ЖК общая емкость подземных и наземных паркингов в среднем в 2-2,5 раза ниже существующего расчета, прописанного в государственных строительных нормах (ГСН).

Согласно ГСН, коэффициент паркомест составляет от 0,5 для 1-комнатного дома и 0,8-1 для 2,3-комнатных квартир. Для дома, расположенном в средней зоне города со 100 квартирами, половина из которых - однокомнатные, требуется 90 подземных и наземных паркомест.

"Создание именно подземного паркинга достаточно дорогое удовольствие, себестоимость подземного паркинга достигает 20-25% от общих затрат на строительство всего жилого комплекса. Таким образом, создание еще и надлежащего паркинга-бомбоубежища для всех жителей повысит цену квадратного метра еще на 10-15% в зависимости от класса проекта, количества квартир и местоположения", - констатировал он.

Эксперт также отметил, что другим механизмом реализации закона №7398 может стать создание "амбаров-укрытий" или "панических комнат", как они называются за границей, из расчета 3-5 кв. м. на каждого жильца квартиры. То есть, для квартиры такое помещение может рассчитываться площадью около 10 кв. м.

"Важный вопрос - это функциональность таких помещений в мирное время, а также их целесообразность. Обычно они рассчитаны, опираясь на опыт Израиля: на менее мощные ракетные удары, чем те, которые испытывает Украина. Поэтому, скорее всего, украинскими застройщиками будет использоваться практика устройства помещений двойного назначения в виде паркингов-бомбоубежищ", - считает Семенцов.

Как отметил эксперт, принятие закона №7398 не повлияет на большинство проектов, строительство которых уже было начато или утвержден проект строительства до начала военной агрессии, ведь закон не имеет обратной силы. В то же время действие этого документа будет распространяться на объекты, проектная документация которых будет разработана и утверждена уже после даты вступления закона в силу.

"На данном этапе этот закон является более "рамочным", "оболочкой", ведь он потребует разработки механизмов его внедрения и перечня обязательных требований, которым должно отвечать, как создаваемый паркинг-бомбоубежище в новостройке, так и безопасное место в квартире", - подытожил Семенцов.

INSPI Development - инвестиционно-девелоперская компания, созданная в декабре 2020 года. В ее планах - развитие в Украине сети сервисных апартаментов, новых форматов недвижимости и знаковых объектов недвижимости. К 2025 году в портфеле компании запланировано более 10 объектов, среди которых - сеть сервисных апартаментов, объекты коммерческой и жилой недвижимости.

