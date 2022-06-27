Украинские девелоперы ожидают восстановления спроса на жилье осенью и роста цен на 10-15% до конца года

Украинские девелоперы отмечают низкую покупательскую активность на рынке жилья, однако рассчитывают на повышение спроса с наступлением осеннего бизнес-сезона.

Как сообщили опрошенные агентством "Интерфакс-Украина" застройщики, активность в отделах продаж значительно снизилась по сравнению с довоенным временем, однако с возобновлением работы в конце мая количество клиентов начало расти.

"Большая часть входящих звонков и запросов клиентов – это мониторинг рынка, цен и тенденций. Клиенты ищут выгодные для себя предложения на фоне военного положения", – сообщил директор по продажам SAGA Development Герман Черников.

При этом инвесторы преимущественно интересуются проектами с высокой степенью готовности – от 60% и выше, сообщила пресс-служба группы компаний DIM.

Компания KAN Development прогнозирует сохранение динамики спроса в течение лета. Наступление бизнес-сезона осенью станет катализатором роста спроса на недвижимость и продаж, сообщила пресс-служба компании. Кроме того, в группе компаний DIM отмечают масштабный отложенный спрос на недвижимость, образовавшийся из-за потери жилья тысячами семей в результате войны.

В то же время существует категория покупателей жилья, которая рассматривает инвестиции в недвижимость именно сейчас, до повышения цен на недвижимость, отмечает Черников.

"После победы будет постепенный экономический рост, и цены на недвижимость тоже будут расти. Себестоимость уже растет, поэтому цены также будут расти, но возможно из-за низкого спроса, несколько медленнее, чем себестоимость", – сообщил эксперт.

В группе компаний DIM прогнозируют рост цен на жилье до конца года на 10-15% в случае позитивного развития событий на фронте – удачного контрнаступления, возвращения оккупированных территорий Херсонской, Запорожской областей и др. В случае негативного для Украины сценария можно ожидать падения стоимость жилья от 5% до 10%, считают в компании.

"Мы верим в ВСУ, нашу стойкость и непобедимость, поэтому разговоры о падении цен не ко времени. Себестоимость строительства, к сожалению, продолжит рост, а значит будет расти и стоимость квадратных метров для конечного потребителя", – сообщили в пресс-службе DIM.