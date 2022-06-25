Фінансові новини
- |
- 25.06.22
- |
- 00:00
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Правительство разрешила на время военного положения строить индивидуальное жилье без получения стройпаспорта
21:59 24.06.2022 |
Кабинет министров разрешил на время военного положения и в течение года после него строить индивидуальные дома и хозяйственные сооружения без получения строительного паспорта застройки земельного участка, сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Телеграм-канале.
По его данным, условие действует для индивидуального, садового, дачного жилья не выше двух этажей и площадью до 500 кв. м.
Строительство таких домов должно осуществляться в соответствии с градостроительной документацией на местном уровне, а при ее отсутствии - согласно целевому назначению земельного участка.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЕС одобрил выделение Украине до 9 млрд евро макрофинансовой помощи
|СБУ разоблачила агентурную сеть разведки России, в которую входил нардеп Деркач
|США предоставляют $450 млн военной помощи Украине, в пакете – РСЗО и патрульные катера
|Мишель: Украина стала кандидатом в члены ЕС – решение Евросовета
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|США против российского досмотра судов Украины в Черном море, - Блинкен
|Правительство разрешила на время военного положения строить индивидуальное жилье без получения стройпаспорта
|Стоимость аренды загородных домов в Киевской области снизилась на 40% – OLX
|ЕС одобрил выделение Украине до 9 млрд евро макрофинансовой помощи
|В ближайшее время на АЗС дизельного топлива станет больше
|В Киеве арестовали здание «Росатома» стоимость 60 млн гривен
Бізнес
|Мощности контрактных производителей чипов в 2023 году вырастут всего на 8 % из-за дефицита материалов и компонентов
|Amazon представила своего первого полностью автономного мобильного складского робота Proteus
|Германия против планов ЕС запретить новые автомобили с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года
|Intel готовит компактный игровой ПК с фирменным процессором и графикой
|Падение курсов криптовалют заставляет китайских майнеров всё активнее распродавать свои видеокарты
|Илон Маск подтвердил значительное увеличение тяги и снижение массы двигателей Raptor 2
|Intel требует от Европы сотни миллионов долларов процентов на отменённый антимонопольный штраф