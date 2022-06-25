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Правительство разрешила на время военного положения строить индивидуальное жилье без получения стройпаспорта

21:59 24.06.2022 |

Економіка

 

Кабинет министров разрешил на время военного положения и в течение года после него строить индивидуальные дома и хозяйственные сооружения без получения строительного паспорта застройки земельного участка, сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Телеграм-канале.

По его данным, условие действует для индивидуального, садового, дачного жилья не выше двух этажей и площадью до 500 кв. м.

Строительство таких домов должно осуществляться в соответствии с градостроительной документацией на местном уровне, а при ее отсутствии - согласно целевому назначению земельного участка.
За матеріалами: Интерфакс-Украина
Ключові теги: іпотека
 

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