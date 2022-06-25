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АНАЛІТИКА

Стоимость аренды загородных домов в Киевской области снизилась на 40% – OLX

21:49 24.06.2022 |

Економіка

 

Стоимость аренды загородных домов в Киевской области в мае-июне 2022 года снизилась на 40% по сравнению с прошлым годом, тогда как вблизи крупных городов и на западе Украины аренда жилья подорожала, свидетельствуют данные портала "OLX Недвижимость".

Согласно ему, стоимость аренды дома в Киевской области составляет в среднем 38 тыс. грн/мес., тогда как во Львовской области показатель составляет 15 тыс. грн/мес., в Закарпатской области – 12 тыс. грн/мес., в Одесской – 6,8 тыс. грн/мес.

В то же время часть дома можно арендовать в любой части Украины за 4-5,5 тыс. грн/мес., тогда как в на Закарпатье средняя стоимость аренды части дома достигает 13 тыс. грн/мес.

Больше всего предложений в мае-июне по аренде загородной недвижимости в Киевской области – около 5,5 тыс. объявлений, что на 88% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Далее следует Днепропетровская (989 объявлений), Львовская (846), Закарпатская (705) и Одесская (495) области.

По данным OLX, в относительно безопасных областях с 1 мая по 20 июня всего было размещено 10,5 тысяч объявлений, что в 2,5 раза больше, чем год назад.

Среди предложений преобладают целые дома (69% общего числа объявлений). Значительно меньше предложений коттеджей (11%), части дома (9%), дач (6%, таунхаусов (3%).
За матеріалами: Интерфакс-Украина
Ключові теги: іпотека
 

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