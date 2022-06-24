Средняя цена продаваемых новостроев в Киеве снизилась на 10%, до 46,9 тыс.грн/кв.м в июне -M4U

Средняя цена в продаваемых новостроях в Киеве снизилась с 52 272 грн/кв.м мае до 46 905 грн/кв.м (на 10,3%) в июне 2022, сообщил основатель M4U Владимир Даниленко агентству "Интерфакс-Украина".

"В июне возобновили продажу более дешевые объекты, поэтому уменьшение средней цены – результат изменения структуры предложения", - сообщил Даниленко.

Тем не менее, средние цены пока выше январских – в мае средняя цена по всем продаваемым ЖК составила 52 272 грн (+16,2% по сравнению с январем), в июне – уже 46 905 грн (+4,2% по сравнению с январем).

По данным M4U, середине мая в продаже было только 48 ЖК (22% объема января), на середину июня 2022 года продажи возобновили 123 ЖК Киева (более 55% объектов, которые продавались в январе 2022 года). Больше объектов продается в Голосеевском (21), Шевченковском (19) и Печерском (15) районах.

"Пока девелоперы работают с остатками материалов, которые закупили до начала военных действий", - сообщил Даниленко.

Он подчеркнул, что далеко не все отслеживают актуальную себестоимость строительства, поэтому в условиях возобновления продаж вполне возможны существенные дисконты.

Сейчас строящиеся квартиры доступны в 11 ЖК эконом-класса, 66 – комфорт-класса, 37 – бизнес и 9 ЖК класса "плит". Средняя стоимость квадратного метра эконом-класса по сравнению с январем выросла на 13,4% до 27877 грн, комфорт-класса – на 11,8%, до 37328 грн, бизнес-класса – на 10%, до 63495 грн, элит – на 11,6%, до 108 721 грн.

Самое дорогое предложение - в Печерском (85493 грн/кв. м), Шевченковском (59060 грн/кв. м) и Голосеевском (46739 грн/кв. м) районах. Самая низкая средняя стоимость в Дарницком районе – 30 723 грн/кв.м.

“В ближайшие месяцы стоимость квадратного метра, вероятно, продолжит расти. Большинство девелоперов столкнулись с нарушением или вообще разрушением цепей поставок материалов, существовавших до войны. Не все украинские производители возобновили работу. Это приводит к росту себестоимости, которая не может не повлиять на цену для конечного потребителя, даже несмотря на существенно сокращенный спрос”, - комментирует Даниленко.

По мнению эксперта, полноценное восстановление коммерческого рынка недвижимости возможно только при восстановлении экономики и стабильном росте доходов населения.

"Полноценная ипотека в условиях значительного количества разрушений может стать не только драйвером рынка недвижимости, но и способом обеспечить украинцев современным качественным жильем. Однако для ее запуска необходим стабильный курс валют и банковской системы, а также либерализации требований к банкам-ипотекодателям на законодательном уровне", - сообщил Даниленко.

Созданная в феврале 2020 года украинская proptech-компания M4U специализируется на разработке и внедрении комплексных интеллектуальных решений в сфере девелопмента недвижимости.