Общие потери торговых центров Украины за 4 мес. войны составили почти $10 млрд - УСТЦ

Общие потери торговых центров (ТЦ) Украины вследствие агрессии России составляют $9,8 млрд, сообщили в пресс-службе Украинского совета торговых центров (УСТЦ) агентству "Интерфакс-Украина".

"$9,8 млрд - это потери отрасли только за четыре месяца войны. Не следует забывать, что с 2014 года на временно оккупированной территории остается около 780 тыс. кв. м торговых площадей в ТЦ. Если учитывать их оценку и недополученную за восемь лет прибыль, то потери составили бы дополнительно еще более $2 млрд.

Он отметил, что, к сожалению, отрасль и дальше будет терять недополученную прибыль в результате разрушений и уменьшения потребления. "За следующие 12 месяцев украинские ТЦ могут потерять еще около $1 млрд. Таким образом, за год общие потери могут составить около $13 млрд", - прогнозирует эксперт.

По его словам, по состоянию на начало июня в Украине значительные повреждения получили 23 ТЦ. Прямые потери торговых центров, которые определяются стоимостью замещения нанесенных повреждений, составляют $350 млн.

Наибольшая доля прямых потерь приходится на восток страны - повреждены 12 ТЦ на сумму $250 млн. Торговые центры в Киеве и регионах пострадали на сумму $68 млн (6 ТЦ). На юге потери составили примерно $29 млн (пять ТЦ). Наиболее пострадавшими ТЦ являются "Порт сити" (Мариуполь), Nikolsky и "Караван" (Харьков), Retroville (Киев), Fabrikа (Херсон).

С точки зрения поврежденных площадей наиболее пострадавшим регионом является восток. Здесь пострадали 37% всех торговых площадей региона. На юге страны повреждены 15,3% площадей ТЦ. На юге страны, несмотря на активные боевые действия, ни один торговый центр не получил значительных повреждений, указано в сообщении.

В УСТЦ отметили, что значительно выше косвенные потери, которые понесли торговые центры. Их оценивают в $9,5 млрд, из которых потеря контроля $0,42 млрд, потери капитализации $7,4 млрд, недополученная прибыль действующих ТЦ $0,361 млрд, недополученная прибыль ТЦ, которые должны были открыться в 2022 году $0,05 млрд, капитализация ТЦ, которые должны были открыться в 2022 - $1,22 млрд.

Самый высокий косвенный ущерб - на востоке Украины, где продолжаются боевые действия. Несмотря на то что некоторые ТЦ возобновляют работу, доходы остаются на уровне менее 30% довоенных. Напротив, в центре и на западе страны отмечено быстрое восстановление уже в апреле и мае. Постепенно с мая и июня начинает восстанавливаться север, Киев и юг.

Наибольшую долю косвенных потерь (74%) занимают потери капитализации имеющихся ТЦ. Это связано с повышением ставок капитализации с 11-13% в среднем в 2021 году до 17-19% в 2022 году. Сумма потерь, согласно данным УСТЦ, может быть даже больше, потому что рынка сейчас не существует и определить эти цифры очень сложно.

Значительные потери ($1,2 млрд) отечественные компании получили также в результате остановки строительства 19 ТЦ, которые должны были открыться в 2022 году. Остановилось проектирование и строительство еще многих ТЦ, которые должны открыться в 2023-2024 годах, но сейчас это количество не просчитано, поясняют в организации.

Гаврюшин отметил, что ключевыми факторами крупных косвенных потерь является сокращение потребления в результате миграции и боевых действий, а также повышение рисков страны, что влияет на инвестиционную привлекательность торговой недвижимости. Помимо этого на работу отрасли влияют трудности, которые испытывают сейчас ритейлеры в Украине: логистика, валютные операции, проблемы с персоналом, отсутствие кредитования, рост цен вследствие падения гривны и другое.

В УСТЦ пояснили, что косвенные расходы рассчитываются на основе определения денежного потока отечественных ТЦ, исходя из потенциальной прибыли, которую они имели бы в феврале-мае 2022 года, учитывая увеличение на 15% по сравнению с 2021 годом. Такой рост наблюдался в январе текущего года и соответствует темпам роста розничного товарооборота в Украине в этот период в целом.

Для оценки косвенных потерь была использована база ТЦ Украины, насчитывающая 320 ТЦ. Статус ТЦ предоставляется объектам торговой недвижимости, которые считаются торговыми центрами согласно ICSC европейской классификации ТЦ (всего 320 построенных ТЦ в Украине и 19 новых ТЦ, которые должны были открыться в 2022 году).

Методом опроса и анализа онлайн ресурсов с начала российской агрессии ведется мониторинг работы ТЦ - какие из них открыты для посетителей и в каком состоянии находятся. Таким образом, определялось количество рабочих месяцев с февраля 2022 года. Для оценки потенциальных ставок капитализации в 2022 году привлекались сертифицированные специалисты по оценке из ведущих консалтинговых компаний.

Основанный в 2020 году УСТЦ является некоммерческой организацией, объединяющей ключевых участников рынка торговой недвижимости: собственников и девелоперов торговых центров, а также компании, связанные со строительством и обслуживанием ТРЦ.

