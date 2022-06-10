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Налоговая служба засекретила информацию об уплате ренты за пользование недрами
18:14 10.06.2022 |
Государственная налоговая служба прекратила публиковать данные о налоговых платежах субъектов хозяйствования, являющихся плательщиками рентной платы за пользование недрами и имеющих долги по уплате ренты.
Как сообщили в Налоговой службе в ответ на запрос издания NADRA.info, такое решение связано с введением военного положения, хотя обнародование такой информации предусматривает Налоговый кодекс.
В ответе Налоговой службы отмечается, что доступ к информации об уплате налоговых платежей субъектами естественных монополий, субъектами хозяйствования, являющимися плательщиками рентной платы за пользование недрами, и о субъектах хозяйствования, имеющих налоговый долг, ограничен во исполнение постановления Кабмина №263 от 12 марта "Некоторые вопросы обеспечения функционирования информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных систем, публичных электронных реестров в условиях военного положения".
"Разглашение такой информации может нанести существенный вред таким субъектам хозяйствования и вред от предоставления такой информации превалирует над общественным интересом в ее получении", - говорится в ответе Налоговой службы.
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