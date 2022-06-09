НКЦБФР разрешила в период войны закрытые выпуски ценных бумаг

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) разрешила в период военного положения проводить размещение ценных бумаг без осуществления публичного предложения.

Как говорится в сообщении Комиссии на ее сайте, соответствующие изменения внесены решением №535 от 7 июня и уже вступили в силу.

Согласно им, Национальному депозитарию и хранителям также разрешено проведение операций в системе депозитарного учета по определенным выпускам ценных бумаг.

Накануне НКЦБФР разрешила в период военного положения проводить операции с акциями, необходимые для формирования уставного капитала корпоративного инвестиционного фонда (КИФ) на стадии его создания.

Как сообщалось, после запрета всех операций на рынке кроме покупки военных облигаций участники рынка обращались к регулятору с просьбой разрешить прямые инвестиции или инвестиции в строительство с использованием инвестфондов, а также возможность докапитализации или реструктуризации облигаций через выпуск новых. Комиссия первоначально разрешила только вложения инвестфондов в строительство в относительно безопасных областях.

Закрытый выпуск ценных бумаг предполагает их размещение среди заранее определенного круга покупателей.