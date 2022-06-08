Убытки ритейлеров Украины вследствие агрессии РФ составили более 50 млрд грн - исследование

Убытки ритейлеров Украины вследствие агрессии РФ составили 50,7 млрд грн, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Ассоциации ритейлеров Украины (RAU).

Как сообщается, в мае 2022 года Ассоциацией ритейлеров Украины и Украинским советом торговых центров (УРТЦ) было проведено исследование "Убытки ритейлеров Украины за два месяца военных действий". Торговым компаниям предлагалось оценить их потери в недвижимости, оборудовании, товарных и складских запасах и т.д. за период с 24 февраля по 23 апреля 2022 года, без учета упущенной выгоды.

В исследовании приняли участие 295 сетевых розничных компаний Украины, представленные 28549 магазинами общей торговой площадью 15,4 млн кв. м. Среди них малые компании, где работает от 3 до 20 торговых точек) составили 43%, средние компании (21-50 точек) - 25% и крупные сети, где работает более 50 объектов (32%).

"Оккупация территорий Украины и ущерб ритейлу от военных действий вследствие физических повреждений магазинов, уничтожение складов и товаров - ситуация, которая за время независимости Украины происходит уже не впервые. Все помнят 2014 год, когда торговые компании понесли значительные убытки в результате оккупации территорий Донецкой и Луганской областей, а также вследствие аннексии Крыма. И если тогда не было прецедентов компенсации потерь, то теперь бизнес получил такой шанс", - сообщил соучредитель и председатель правления Ассоциации ритейлеров Украины Андрей Жук.

Суммарный объем прямого ущерба торговой сферы оценивается в 50,7 млрд грн (в среднем 30 тыс. 475 грн на 1 кв. м площади поврежденных торговых точек, или 17,4 млн. грн на один поврежденный магазин).

По данным исследования, 41% убытков приходится на повреждения зданий, помещений магазинов, инженерных сетей, отделки и т.д. Убытки по товарным остаткам в магазинах (оценка по закупочной цене) и потери оборудования составили по 17%, потери товара на складах - 14%, убытки складским, производственным, офисным зданиям/помещениям и оборудованию в них (находившиеся в собственности компаний) составили 9%, еще 2% составляют другие убытки.

"50,7 млрд - это далеко не все прямые убытки, которые понес украинский ритейл. На этом этапе мы посчитали только крупнейшие и активные сетевые компании. Многие малые региональные сети, не сетевые предприятия, торговые точки на рынках остаются не учтенными. Поэтому реальная цифра прямого ущерба будет гораздо больше", - сообщил глава Украинского совета торговых центров Максим Гаврюшин.

Он отметил, что вскоре будут просчитаны общие потери ритейла, куда должны войти недополученные за 3 месяца войны прибыли с учетом их постоянного роста. «В итоге сумма может быть в 3-4 раза больше», - говорит Гаврюшин.

В разрезе товарных групп больше всего пострадали продовольственные сети - 60% от убытков по отрасли. На втором месте - fashion-ритейлеры, потери которых составили 11% отрасли торговли. В тройку наиболее пострадавших отраслей торговли входят продавцы электроники и бытовой техники - 7% убытков по отрасли.

По данным исследования, на 23 февраля 2022 года в среднем работало 96 торговых точек на одну компанию, средний размер торговой точки - 540 кв. м. Через два месяца с начала боевых действий продолжило работать 70% торговых точек от довоенного количества на 74% площадей от объема площадей довоенного периода (т.е. 20 060 магазинов общей площадью 11,4 млн кв. м из 28 549 магазинов от довоенного периода).

В течение двух месяцев военных действий существенный ущерб был нанесен 2 910 торговым точкам площадью 1,6 млн кв. м (10% торговых точек от довоенного количества и 11% от площади), 30% торговых точек оставались закрытыми через два месяца после начала войны.

Сообщается, что данные исследования также были также использованы в релизе проекта "Россия заплатит", который проводится при поддержке Офиса президента Украины, Министерства экономики, Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и Министерства инфраструктуры.

Основанный в 2020 году УСТЦ является некоммерческой организацией, объединяющей ключевых участников рынка торговой недвижимости: собственников и девелоперов торговых центров, а также компании, связанные со строительством и обслуживанием ТРЦ.

Ассоциация ритейлеров Украины создана в апреле 2013 года. В число членов ассоциации входит более 70 украинских и международных брендов, в число партнеров - более 30 компаний, представителей B2B-сферы и девелопмента.

