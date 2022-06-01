Столичный рынок новостроек восстановился на четверть, цены в Киеве выросли на 4,4%, в пригороде - на 12,2% - ЛУН

Рынок новостроек возобновляется во всех регионах, удаленных от боевых действий, цены на новые метры сегодня выросли в валюте по сравнению с довоенным уровнем, сообщила пресс-служба портала новостроек ЛУН.

"Рынок новостроек важен для наблюдения, потому что служит одним из ключевых индикаторов для расчета темпов восстановления экономики. Застройщики страны продемонстрировали свои намерения продолжить строительство. Теперь шаг - за инвесторами. В то же время цены на новостройки растут по всей стране и это связано, в частности, с увеличением стоимости строительных материалов", - сообщилдиректор по маркетингу ЛУН Денис Судилковский, которого цитирует пресс-служба.

По данным портала, в Киеве возобновлена работа на 43 строительных площадках, что составляет 23% довоенного уровня.

В Киевской области 45 жилых комплексов продолжают строительство - 25% от общего количества. Уже есть первые застройщики, вернувшиеся к работе в Ирпене и Буче.

При этом в Киеве средняя цена за 1 кв. м возросла на 4,4% в долларах - до $1410/кв. м, в области - на 12,2%, до $765/кв. м.

Как сообщают в ЛУН, в западных областях Украины оптимистическую основу для восстановления рынка сформировали внутренняя миграция вынужденных переселенцев и наибольшая удаленность от зон боевых действий. Именно в этих областях наблюдается наивысший уровень продолжения работ на стройплощадках. В Волынской области 92% площадок возобновили строительство, Ривненской - 92%, Ивано-Франковской - 89%, Закарпатской - 88%, Тернопольской - 85%, Львовской - 81%, Хмельницкой - 77%, Черновицкой - 62%.

За три месяца цены на жилье в западных регионах выросли с 6,7% в Черновицкой области до 15,5% в Хмельницком регионе, что является самым высоким показателем по стране.

Восстановление строек в центральных регионах Украины напрямую связано с удаленностью от боевых действий. Так, Черкасская область возобновила строительство 92% новостроек, Винницкая - 85%, Полтавская - 76%, Днепропетровская – 41%.

По Кировоградской области нет информации о возобновлении строительства, однако есть первый застройщик, открывший продажи на своем объекте.

Цены за 1 кв. м выросли с 4% в Полтавской области до 12,4% -в Винницкой.

На юге страны из регионов, приближенных к боевым действиям, Одесса демонстрирует наибольшую устойчивость и одна из первых в стране продолжила строительство. На сегодня в городе восстановлено 56% строек, а средняя цена 1 кв. м выросла на 2,5% к довоенному периоду.

Запорожский регион возобновил работу на двух площадках - 11% всех новостроек.

Области на севере страны, которые были в непосредственной близости к боевым действиям или даже приняли на себя удар войны, уже демонстрируют возобновление строительства: в Житомирской области 41% новостроек возобновили работу, Черниговской - 17%, Сумской - 11%.

Наиболее сложная ситуация на востоке страны, но и там хорошее новости: первый застройщик в Харькове продолжил строительство жилого комплекса, еще на 12 других объектах открыта возможность приобрести квартиру в новостройке сейчас.

"Насколько быстро рынок новостроек продолжит восстанавливаться напрямую, зависит от успехов Вооруженных Сил Украины, которые дают покупателям недвижимости уверенность в будущем страны и сохранении их инвестиций", - резюмирует Судилковский.