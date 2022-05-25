Строительство возобновили около половины ЖК в Украине, больше всего в Черкасской области – ЛУН

Работы на строительных площадках в условиях продолжающейся военной агрессии РФ против Украины возобновили в среднем 50% жилых комплексов (ЖК) в стране, а в Черкасской области - 92%, тогда как в четырех областях строительство пока полностью заморожено, свидетельствует статистика портала "ЛУН".

"Наиболее активно работают застройщики Черкасской области – 92% ЖК. В Сумской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях строительство пока полностью заморожено", – сообщил ЛУН.

Первые восстановления строительства после начала полномасштабной войны зафиксированы в Запорожской, Харьковской, Черниговской областях, где работы возобновили до 11% жилых комплексов. При этом в Киеве возобновлено строительство 17% ЖК, в Киевской области – 20%, в частности в Буче и Ирпене.

Активно строительство восстанавливается в западных областях. Так, в Закарпатской и Волынской областях 88% ЖК возобновили стройработы, в Ивано-Франковской – 86%, Ривненской – 85%, Тернопольской – 81%, во Львовской – 79% жилых комплексов.

Кроме того, 79% ЖК возобновили строительство в Винницкой области, 72% – в Полтавской. При этом в Одесской области восстановлено строительство лишь 54% объектов.

ЛУН анализировал лишь жилые комплексы, строительство которых велось в довоенном феврале, и не учитывал объекты, которые прекратили или еще не начали стройработы до 24 февраля, а также уже завершенные, но не проданные ЖК.