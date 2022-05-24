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Парадокс. Сделок по покупке квартир нет, но они дорожают
11:01 24.05.2022 |
Сделок на вторичном рынке жилья нет, рассказывали риелторы. А цены выросли, подсчитали в Flatfy (проект Lun.ua).
Аналитики портала сравнивали показатели октября 2021 года с маем 2022 года. Данные недоступны по трем регионам - Донецкой и Луганской областях, а также Крыму.
Спрос. Больше всего он упал на востоке и юге Украины: в Херсонской области - на 100%, в Николаевской области - на 94%, в Харьковской области - на 91%, в Одесской и Запорожской областях - на 86%.
Стоимость. Больше всего ценник в долларах за квадратный метр на вторичное жилье подскочил в Сумской области - на 122%. Во Львовской области - на 64%, в Ивано-Франковской - на 58%, в Киевской - на 55%. Также цены более чем на 50% выросли в Запорожской и Днепропетровской областях.
В Харьковской области цены заметно упали на 33%.
Цена указана в долларах, потому что в большей части объявлений стоимость указывалась в долларах, уточнили LIGA.net в Flatfy. И цену за квадратный метр взяли, чтобы можно было провести сравнение - все квартиры разной площади и соответственно разной стоимости.
Предложение (количество объявлений). По всей Украине упал показатель предложения вторичного жилья. Меньше всего в Днепропетровской области - на 2%, в Киевской области - на 25% и в Закарпатской - на 26%.
Больше всего сократилось количество квартир, выставленных на продажу в Кировоградской области - на 92%, в Житомирской - на 86%, в Николаевской - на 85%.
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