Упрощен порядок обновления строительных норм на время действия военного положения

Правительство упростило порядок обновления государственных строительных норм (ГСН) на время действия военного положения, сообщает пресс-служба Минрегиона.

Соответствующий проект постановления, разработанный Минрегионом, о внесении изменений в Порядок разработки, согласования, утверждения, регистрации, внесении изменений в строительные нормы и признании их утратившими силу правительство приняло на заседании во вторник.

"В результате вооруженной агрессии РФ в Украине получили существенные повреждения тысячи жилых домов, школ больниц и сооружений различного назначения. Принятое решение позволит ускорить восстановление. Кроме того, оно будет способствовать строительству критически важных объектов, в частности необходимых для повышения обороноспособности государства, а также зданий для постоянного и временного проживания внутренне перемещенных лиц и объектов промышленности, которые перемещаются с территорий военных действий", – цитирует министра развития общин и территорий Алексея Чернышева пресс-служба ведомства.

Постановление предусматривает, что на период действия военного положения и в течение последующих 90 календарных дней разработка, утверждение, регистрация, внесение изменений в ГСН и признание их утратившими силу может осуществляться в упрощенном порядке по решению Минрегиона или другого центрального органа исполнительной власти, к полномочиям которого относятся вопросы по нормированию в строительстве.