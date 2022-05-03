Финансовые новости
- |
- 03.05.22
- |
- 22:11
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Упрощен порядок обновления строительных норм на время действия военного положения
Правительство упростило порядок обновления государственных строительных норм (ГСН) на время действия военного положения, сообщает пресс-служба Минрегиона.
Соответствующий проект постановления, разработанный Минрегионом, о внесении изменений в Порядок разработки, согласования, утверждения, регистрации, внесении изменений в строительные нормы и признании их утратившими силу правительство приняло на заседании во вторник.
"В результате вооруженной агрессии РФ в Украине получили существенные повреждения тысячи жилых домов, школ больниц и сооружений различного назначения. Принятое решение позволит ускорить восстановление. Кроме того, оно будет способствовать строительству критически важных объектов, в частности необходимых для повышения обороноспособности государства, а также зданий для постоянного и временного проживания внутренне перемещенных лиц и объектов промышленности, которые перемещаются с территорий военных действий", – цитирует министра развития общин и территорий Алексея Чернышева пресс-служба ведомства.
Постановление предусматривает, что на период действия военного положения и в течение последующих 90 календарных дней разработка, утверждение, регистрация, внесение изменений в ГСН и признание их утратившими силу может осуществляться в упрощенном порядке по решению Минрегиона или другого центрального органа исполнительной власти, к полномочиям которого относятся вопросы по нормированию в строительстве.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Россия проигрывает Балтику: что изменит вступление в НАТО Финляндии и Швеции
ТОП-НОВОСТИ
|В «Prozorro.Продаже» объявили земельных аукционов на 1,44 миллиарда
|Ленд-лиз и $33 млрд для Украины. Чем ответит Москва
|США не видят угрозы применения Россией ядерного оружия, несмотря на риторику Кремля
|Конгресс США окончательно одобрил закон о ленд-лизе для Украины
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Координаційний центр I-Dolina вже більше місяця надає волонтерську допомогу ЗСУ та постраждалим від війни
В РУБРИКЕ
|АРМА возобновило продажу арестованного имущества
|Упрощен порядок обновления строительных норм на время действия военного положения
|Рада запретила деятельность пророссийских партий в Украине
|В Украине прогнозируют дефицит емкостей для хранения зерна
|Рада ограничила обращение произведенных в РФ и Беларуси лекарств
|Рада разрешила бойцам ТрО выполнять задачи в районах боевых действий
Это интересно
|Lockheed Martin приступила к окончательной сборке «тихого» сверхзвукового самолёта NASA X-59
|Toyota стала мировым лидером по продажам в 2021 году
|Amazon использует данные динамика Echo для таргетированной рекламы
|BMW и Audi отказываются от перевозки автомобилей по железной дороге через Россию
|Правительство США расследует попытку взлома подводного кабеля у берегов Гавайев
|Google разрешила удалять из поиска адреса, электронную почту, телефоны и пароли
|Пользователи Google Play Store смогут узнавать, какие данные собирают приложения и зачем