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Кабинет Министров Украины восстановил возможность купли-продажи недвижимости в условиях военного положения
08:17 02.05.2022 |
В Украине возобновили куплю-продажу недвижимости.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Министерство юстиции в Фейсбуке.
Отмечается, что с началом широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины работа реестров, держателем которых Министерство юстиции Украины, была остановлена для безопасности и защиты данных.
С течением времени доступ к части реестров был восстановлен на определенной части территории Украины, а также определены особенности нотариальной деятельности и функционирования единых и государственных реестров в условиях военного положения.
"Следующим шагом стало нормирование особенностей предоставления нотариальных услуг, в частности по удостоверению сделок с недвижимостью, а также доступа к Государственному реестру прав на недвижимое имущество и Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, с целью возобновления функционирования рынка недвижимости и государственной регистрации прав на нее и бизнеса", - объясняют в министерстве.
Согласно постановлению № 480, в условиях военного положения и в течение одного месяца со дня его прекращения или отмены нотариальные действия совершаются с учетом особенностей (запретов). В частности, нотариальное удостоверение договоров по отчуждению, разделу (выделу) недвижимого имущества, наследственным договорам, договорам ипотеки, о замене кредитора (уступке прав требования) по кредитному договору и/или договору ипотеки, определение размера долей в праве общей собственности, договоров раздела общего имущества супруги, отчуждение ценных бумаг, корпоративных прав, доверенностей на право распоряжения недвижимым имуществом и ряд других услуг осуществляется исключительно нотариусами, включенными в утвержденный Министерством юстиции перечень нотариусов, которыми в условиях военного положения совершаются нотариальные действия относительно ценного имущества.
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