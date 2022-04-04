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Украинцы смогут бесплатно растаможить авто из Европы. Как это будет работать?

 Володимир Рихліцький / Економічна правда

Депутати дозволили українцям не розмитнювати завезені з-за кордону автомобілі на період дії воєнного стану. Як працюватимуть нові правила?

Питання скасування плати за розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації або суттєвого зменшення її вартості в суспільстві дискутували чи не всі роки існування незалежної України. І не дарма.

Десятиліттями українці не безпідставно обурювались ставками, за якими вони розмитнювали придбані за кордоном авто. Часто сплата всіх податків та зборів обходилась більше, ніж коштував сам транспортний засіб.

Влада кілька разів йшла на поступки тим, хто уже ввіз вживаний автомобіль чи збирається це зробити. Але про повне скасування сплати за ввезення авто в Україну мова не йшла.

Все змінила війна. Для стимулювання важливого для країни імпорту разом з низкою товарів Верховна Рада звільнила ввезені в Україну іноземні транспортні засоби від сплати мита та інших зборів.

Поки документ очікує підпису президента Володимира Зеленського, ЕП пояснює як працюватимуть нові правила розмитнення автомобілів для українців.

Що змінюється

У перші тижні війни автомобілі з-за кордону в Україну, якщо і ввозились, то лише для потреб військових, евакуації громадян та доставлення гуманітарних вантажів.

З 1 березня уряд прирівняв ввезення авто для цих цілей як гуманітарну допомогу, дозволивши оформлення за спрощеною процедурою. Щоправда, до декларації ще необхідно було додати окремий дозвіл від обласної військової адміністрації.

Згодом правила почали послаблювати. Спочатку уряд дозволив всім громадянам відтерміновувати сплату митних платежів. Для цього треба було тільки заповнити і підписати відповідну заяву при ввезені іноземних авто на територію України.

Фактично ж скасування необхідності розмитнення відбулись в третій декаді березня, коли уряд дозволив ввозити будь-яку гуманітарну допомогу без отримання жодних дозволів за декларативним принципом. Правда, це стосувалось лише тих авто, які ввозились для потреб військових.

Проте через місяць після повномасштабного військового вторгнення Верховна Рада взагалі скасувала податки та збори на імпорт автомобілів для всіх громадян. Поки що прийнятий закон не набрав чинності.

Річ у тім, що з 25 березня документ знаходиться на підписі у президента Володимира Зеленського. При цьому в тексті закону передбачено, що вже з 1 квітня 2022 року від сплати ПДВ, акцизного збору та ввізного мита звільняються ввезені фізичними особами на територію України наступні транспортні засоби:

✔ легкові автомобілі та кузови до них;

✔ причепи та напівпричепи;

✔ мотоцикли;

✔ транспортні засоби для перевезення більше ніж 10 осіб або вантажів.

Одразу слід зазначити, що після підписання та набрання чинності закону, пільгові умови розмитнення автомобілів діятимуть не постійно. Послаблення введені лише на період дії воєнного стану, який триває в країні з 24 лютого.

Украинцы смогут бесплатно растаможить авто из Европы. Как это будет работать?

 

"За попередніми оцінками експертів, через бойові дії в Україні безповоротно втрачено близько 500 тисяч авто. Ще близько 300 тисяч покинуло території України. Загалом близько мільйона машин вибуло з активної частини автопарку.

Купівельна спроможність українців знизилась, а вітчизняні автовиробники в Україні відсутні. Закон дасть можливість українцям, які втратили авто, але його потребують, купити його за кордоном", - пояснюють логіку законодавців в Інституті дослідження авторинку.

Керівниця практики митного регулювання та міжнародної торгівлі PwC в Україні Віта Мірошниченко зауважує, що закон зобов'язує проводити оформлення автомобілів на іноземній реєстрації за спрощеною процедурою. Це означає, що митні органи мають це зробити максимум за одну годину.

Те, що українці матимуть можливість майже безкоштовно розмитнити автомобіль, є приємною звісткою для тих, хто збирався це зробити, але стримувався через високий розмір податків. Проте це рішення має і зворотну "сторону медалі".

Ця сторона має грошове вираження у вигляді недоотриманих платежів до державного бюджету. В інтерв'ю ЕП міністр фінансів Сергій Марченко констатував, що через війну надходження від митниці в березні становитимуть лише 7 млрд грн, замість запланованих 39 млрд грн. Скільки від планових приходилось на розмитнення автомобілів невідомо.

"Є надія, що надалі, коли розмитнена машина приїде на заправку, станцію технічного обслуговування чи шиномонтаж, плата за такі послуги стимулюватиме суміжні галузі до власного відновлення і таки принесе податки в бюджет, хоча їх обсяг і складно оцінити", - зазначає аналітик Інституту законодавчих ідей Тарас Рябченко.

Як завезти авто за новою процедурою

Деталі проведення процедури розмитнення автомобілів за новими правилами прояснить постанова, яку уряд прийме після набрання чинності закону, попереджає Тарас Рябченко. Втім вже зараз можна сказати, до чого слід бути готовими тим, хто планує придбати авто за кордоном.

Перше - це витрати, які не пов'язані з розмитненням. Громадянам все одно доведеться сплатити до пенсійного фонду від 3% до 5% від вартості автомобіля для першої реєстрації, сплатити за реєстрацію 190,15 грн та бланк свідоцтва - 114 грн, номерні знаки - 135 грн.

Другий, але чи не найбільш важливий момент стосується виїзду за кордон для купівлі авто. Як відомо, на період дії воєнного стану чоловікам у віці від 18 до 60 року заборонено виїжджати з України.

Виключення стосуються багатодітних батьків та одиноких чоловіків з неповнолітніми дітьми. Простіше кажучи, виїхати за кордон для купівлі авто та завезення його в Україну можуть переважно жінки.

Зрештою придбати авто за кордоном можна, не залишаючи межі України. Це може зробити довірена особа, на яку майбутній автовласник виписав завірену нотаріусом довіреність. Список працюючих нотаріусів доступний у відповідному реєстрі.

Інший варіант - скористатись послугами компаній, які займаються імпортом автомобілів в Україну.

"Зараз наш працівник перебуває в Польщі, де ми купуємо машини для армії, а потім почнемо "приганяти" авто без розмитнення. Машини ми привозимо на евакуаторі до кордону, а звідти - або на інший евакуатор, або на автовоз", - зазначили у компанії Komis Auto. Щоправда, за ці послуги доведеться заплатити від 400 дол до 1000 дол.

Третій момент стосується країни походження автомобіля, а точніше його місця перебування.

Через те, що російські окупанти більше ніж місяць блокують морське сполучення України зі світом, доставити автомобілі з США, Кореї чи Грузії майже неможливо.

Чому майже? Бо теоретично судна можуть доставити авто в країни ЄС, звідки їх необхідно буде доставити в нашу країну. Проте, як попереджають фахівці, на такій логістиці автовласники втрачатимуть додаткові кошти.

"Якщо ви імпортуєте авто із США до країн ЄС, виникає зобов'язання сплатити платежі відповідно до законодавства країни-члена ЄС. Тому рекомендуємо ввозити автівки транзитом для перетину кордону з Україною з подальшим митним оформленням.

Як нам відомо, авто з США наразі постачають у митні порти Румунії і Польщі, звідки автівка транзитом прямує до України. Також можна розглянути транзит авто до України у трейлері з Туреччини або Болгарії", - зазначає керівниця практики митного регулювання та міжнародної торгівлі PwC в Україні Віта Мірошниченко.

Тому єдиним раціональним рішенням з точки зору часових та фінансових витрат залишається авторинок ЄС. Мірошниченко нагадує, що імпорт автомобілів з Росії та Білорусі заборонений ще з 2019 року.

Наскільки подешевшають авто

Вартість розмитнення автомобіля залежить від його віку, об'єму та типу двигуна, а також суми, за яку він був придбаний за кордоном.

Наприклад, розмитнення десятирічного автомобіля з дизельним двигуном об'ємом 1500 кубічних сантиметрів, який у ЄС можна купити за 5000 євро, наразі обходиться приблизно у 2800 євро. Розмитнення п'ятирічного автомобіля з такими ж характеристиками, але вартістю у 8000 євро обійдеться у 2975 євро.

За логікою після набрання чинності закону, яким скасовуються сплата всіх платежів, пов'язаних з розмитненням, вартість автомобілів зменшиться приблизно на 30%, а в деяких випадках на 70%. Проте не все так однозначно.

"Ціна зменшиться, але не всі моделі й не різко. Процес буде відбуватися поступово. Різкого обвалу не буде. Поступово стара частина автопарку буде замінена на новішу", - попереджають в Інституті досліджень авторинку.
 

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