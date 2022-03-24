Рада приняла закон о льготном импорте и отменила налог на недвижимость в зоне боевых действий

Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект 7190, которым освободила от ввозной пошлины и НДС импорт товаров в Украину для плательщиков единого налога первой-третьей группы, уплачивающих налог по ставке 2% от оборота, а также установила упрощенную форму растаможки.

Как свидетельствует информация на сайте парламента, за законопроект 7190 за основу и в целом проголосовали 353 из 363-х присутствующих на заседании в четверг депутатов при необходимых 226 голосах.

Законопроект, содержащий поправки в Налоговый кодекс и другие законы об усовершенствовании законодательства на период военного положения, приняли без обсуждения.

Приняв его во втором чтении, депутаты полностью освободили от налогообложения импорт транспортных средств гражданами. Также закон освобождает от акцизного налога и НДС ввоз транспортных средств субъектами упрощенной системы.

Согласно тексту законопроекта, за 2021-й и 2022 налоговые (отчетные) годы не начисляется и не уплачивается налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, за объекты жилой недвижимости, в том числе их доли, на территориях ведения боевых действий либо временно оккупированных вооруженными формированиями РФ.

Помимо того совершенствуются положения о налогообложении налога на доходы физлиц от собственно выращенной с/х продукции и освобождении от уплаты НДС плательщиков единого налога третьей группы на особых условиях.

Продлевается с трех до шести месяцев период, в течение которого плательщики, которые не имели возможности подать налоговую отчетность, должны исполнить обязанность по полной подаче отчетности по истечении особого периода.

Закон также определяет особенности функционирования таможенных органов на период военного времени.

Помимо того закон содержит уточнения к уже принятому недавно закону №2120 (законопроект шел под номером 7137-д) о налоговых льготах на время военного положения.

Как сообщалось, Кабмин постановлением от 20 марта №330 предварительно на время военного положения разрешил ввозить товары, в частности транспортные средства, по упрощенной процедуре без уплаты таможенных платежей, однако решение вступит в силу после принятия соответствующего законодательства.

Согласно ему, наряду со стандартным почти для всех товаров вводится упрощенный способ таможенного контроля, который освобождает импорт от уплаты НДС, акциза и ввозной пошлины, предполагает подачу предварительной таможенной декларации и не требует проведения таможенного досмотра.

Как указано в документе, упрощенный способ не будет применяться компаниями, которые ввозят в Украину спирт этиловый и другие спиртовые дистилляты, алкогольные напитки, пиво (кроме кваса живого брожения), табачные изделия, табак и его промышленные заменители, сигареты, а также жидкости, используемые в электронных сигаретах.

"Грузы для нашей обороны, для наших людей будут завозиться в Украину настолько легко, насколько это позволяют законы физики. Убираем абсолютно всю бюрократию, все бумажки, а также НДС, пошлину – все таможенные платежи", – заявил президент Украины Владимир Зеленский в ночь на 19 марта. Он призвал парламент незамедлительно принять этот закон.