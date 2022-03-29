Украинский ритейл потерял треть торговых точек с начала войны - RAU

Количество работающих торговых объектов за месяц боевых действий на территории Украины сократилось на 29%, сообщила пресс-служба Ассоциации ритейлеров Украины (RAU).

Согласно данным исследования, по состоянию на 21 марта в стране работала 9701 торговая точка при общей численности 13,674 тыс.

Как сообщается, закрыто 3973 торговых объектов, что связано с их полной или частичной физической утратой, отсутствием возможности поставлять товар, угрозой опасности для персонала.

При этом из 71% открытых объектов 15-18% работают по ограниченному графику или несколько дней в неделю в связи с боевыми действиями. Остальные 52% действующих торговых объектов испытывают сложности с наличием товаров у производителей и их транспортной перевозкой, нехваткой логистического персонала и персонала в магазинах.

Наибольшее количество закрытых объектов пришлось на ювелирный сегмент. В категории Jewellery приостановили работу 1119 точек, что составляет 85% отрасли. Сейчас количество открытых ювелирных магазинов - 194, они в основном работают в западных областях Украины и крупных городах, которые не находятся в зоне активных боевых действий.

В процентном отношении наибольшие потери в процентном измерении понесли индустрия развлечений и fashion-ритейл.

Из 46 развлекательных центров и кинотеатров в настоящее время закрыто 40, или 87%.

Продавцы одежды, обуви и модных аксессуаров вынуждено закрыли 72% магазинов, или 368 точек из 510.

Как поясняется в релизе, высокая доля закрытых кинотеатров и магазинов одежды связана с тем, что многие ТЦ и ТРЦ, где преимущественно находятся магазины известных брендов, сейчас закрыты, а в зонах активных боевых действий и оккупации вообще повреждены или уничтожены (пострадали ТРЦ Nikolsky в Харькове, ТРЦ Fabrika в Херсоне, ТРЦ Retroville в Киеве и др.).

51% ритейла бытовой и цифровой техники тоже не работает.

Отмечается, что, кроме усложненной работы в зонах боевых действий, существует проблема уничтожения некоторых складов, таких как в сети "Фокстрот", а также резкое изменение спроса на разные категории товаров.

Приблизительно на треть уменьшилось количество магазинов в непродовольственном ритейле: из 111 торговых точек по продаже строительных материалов осталось открытыми только 76, а в сегменте товаров для дома, бытовой химии и косметики было закрыто 724 магазина, или 27% отрасли.

В фармацевтическом сегменте закрыто 625 аптек, что составило 16% отрасли, а продовольственный сегмент (мини-маркеты, супермаркеты) снизился на 580 точек (-17% отрасли).

В продуктовом ритейле остро стоит вопрос наличия товаров и их логистики, особенно в зонах боевых действий, что затрудняет обеспечение торговых объектов в данных регионах. Проблем добавило и уничтожение российским агрессором складских и производственных мощностей.

Исследование проведено RAU методом онлайн-опроса среди 97 владельцев и CEO торговых предприятий с 18 по 21 марта 2022 года.

