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Украинский ритейл потерял треть торговых точек с начала войны - RAU
13:55 29.03.2022 |
Количество работающих торговых объектов за месяц боевых действий на территории Украины сократилось на 29%, сообщила пресс-служба Ассоциации ритейлеров Украины (RAU).
Согласно данным исследования, по состоянию на 21 марта в стране работала 9701 торговая точка при общей численности 13,674 тыс.
Как сообщается, закрыто 3973 торговых объектов, что связано с их полной или частичной физической утратой, отсутствием возможности поставлять товар, угрозой опасности для персонала.
При этом из 71% открытых объектов 15-18% работают по ограниченному графику или несколько дней в неделю в связи с боевыми действиями. Остальные 52% действующих торговых объектов испытывают сложности с наличием товаров у производителей и их транспортной перевозкой, нехваткой логистического персонала и персонала в магазинах.
Наибольшее количество закрытых объектов пришлось на ювелирный сегмент. В категории Jewellery приостановили работу 1119 точек, что составляет 85% отрасли. Сейчас количество открытых ювелирных магазинов - 194, они в основном работают в западных областях Украины и крупных городах, которые не находятся в зоне активных боевых действий.
В процентном отношении наибольшие потери в процентном измерении понесли индустрия развлечений и fashion-ритейл.
Из 46 развлекательных центров и кинотеатров в настоящее время закрыто 40, или 87%.
Продавцы одежды, обуви и модных аксессуаров вынуждено закрыли 72% магазинов, или 368 точек из 510.
Как поясняется в релизе, высокая доля закрытых кинотеатров и магазинов одежды связана с тем, что многие ТЦ и ТРЦ, где преимущественно находятся магазины известных брендов, сейчас закрыты, а в зонах активных боевых действий и оккупации вообще повреждены или уничтожены (пострадали ТРЦ Nikolsky в Харькове, ТРЦ Fabrika в Херсоне, ТРЦ Retroville в Киеве и др.).
51% ритейла бытовой и цифровой техники тоже не работает.
Отмечается, что, кроме усложненной работы в зонах боевых действий, существует проблема уничтожения некоторых складов, таких как в сети "Фокстрот", а также резкое изменение спроса на разные категории товаров.
Приблизительно на треть уменьшилось количество магазинов в непродовольственном ритейле: из 111 торговых точек по продаже строительных материалов осталось открытыми только 76, а в сегменте товаров для дома, бытовой химии и косметики было закрыто 724 магазина, или 27% отрасли.
В фармацевтическом сегменте закрыто 625 аптек, что составило 16% отрасли, а продовольственный сегмент (мини-маркеты, супермаркеты) снизился на 580 точек (-17% отрасли).
В продуктовом ритейле остро стоит вопрос наличия товаров и их логистики, особенно в зонах боевых действий, что затрудняет обеспечение торговых объектов в данных регионах. Проблем добавило и уничтожение российским агрессором складских и производственных мощностей.
Исследование проведено RAU методом онлайн-опроса среди 97 владельцев и CEO торговых предприятий с 18 по 21 марта 2022 года.
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