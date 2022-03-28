ЕБА призвала Раду на время военного положения освободить ритейл от уплаты за пользование недвижимостью

Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) призвала Раду на время военного положения освободить ритейл и почтовых операторов от уплаты за пользование недвижимостью и принять законопроект 7174, зарегистрированный 18 марта.

"Одна из неотложных мер, направленных на поддержку ритейла, предусмотрена проектом закона №7174 от 18 марта 2022 года, который в ближайшее время должна рассмотреть Верховная Рада. Этим законопроектом освобождаются на период военного положения от уплаты за пользование недвижимым имуществом (его частью) представители розничной торговли и операторы почтовой связи", - указала ассоциация в релизе в понедельник.

Законопроект освобождает от таких платежей, во-первых, субъектов хозяйствования, работающих на торговых площадях, минимум 60% которых предназначены для торговли продуктами, лекарствами и изделиями медназначения, средствами гигиены или бытовой химией. Во-вторых, освободить от платы за недвижимость предлагается операторов почтовой связи, которые принимают и выдают отправления, кроме оплаты расходов арендодателя, которые у него были или будут в связи с оплатой за землю, налога на недвижимость, стоимости коммунальных услуг.

При этом законопроект предусматривает, что эти расходы возлагаются на арендатора как плата за предоставленную площадь за соответствующий период, если договор не предусматривает самостоятельной оплаты этих расходов арендатором полностью или частично.

"Эксперты ЕБА выражают свою поддержку этому законопроекту и призывают Верховную Раду принять его за основу и в целом. Так, компании-члены ассоциации, представляющие отрасль ритейла, обращают внимание на то, что их значительная часть расходов приходится именно на оплату аренды имущества", - говорится в релизе.

"В настоящее время предприятия розничной торговли в некоторых регионах оказываются на грани выживания, что парализует их функционирование через системную убыточность и приводит к закрытию магазинов и торговых точек", - добавили в ЕБА.

