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Арендная плата в Киеве, Днепре и Одессе снизилась вдвое с начала войны - АСНУ
15:43 28.03.2022 |
Арендная плата на жилье в Киеве, Днепре, Запорожье, Полтаве и Одессе снизилась вдвое с начала войны, сообщил президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ) Юрий Пита агентству "Интерфакс-Украина".
"В городах, где нет видимых или масштабных разрушений и нет массового оттока граждан, по нашим данным, стоимость аренды в наиболее востребованном сегменте 1,2-комнатных квартир площадью до 50 кв. м, в основном в кварталах советской застройки, снизилась в пределах 30-50%", - сказал он.
По словам Питы, снижение происходит индивидуально, на основе личных договоренностей между собственником и арендатором. При этом в городах или районах, вблизи которых ведутся активные боевые действия или которые находятся в зоне поражения вражеских обстрелов, рынка аренды, как такового не существует, он "заморожен".
"Есть моральный аспект выживания, и собственники жилья в большинстве случаев снижают плату за проживание до уровня оплаты коммунальных услуг. Но в случае отключения от света, при отсутствии воды или газа речь о "коммуналке" вообще не идет. Все прекрасно понимают, что сейчас в таких районах вопрос выживания ключевой", - подчеркнул Пита.
Ассоциация специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ) - ведущая профильная общественная организация страны, объединяющая представителей из 25 регионов страны в 32 городах. Создана в 1995 году. Ее членами являются более 2000 профессиональных риелторов, отделения открыты практически во всех областях Украины.
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