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На границе с Молдовой начали строить мост через Днестр
10:46 17.02.2022 |
Подрядная организация Укравтодора начала строительство Ямпольского моста через Днестр в Молдову. Мост должен стать основой новой автомагистрали между Киевом и Кишиневом, сообщила пресс-служба Укравтодора.
Отмечается, что новый мост станет кратким путем из центрального региона Украины в страны Центральной и Юго-Восточной Европы в обход непризнанной Приднестровской республики.
Ямпольский мост станет альтернативой аварийной паромной переправе на пограничном переходе "Ямполь - Косеуц".
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Строительством эстакады через Днестр занимается подрядная организация Автострада. Отмечается, что длина моста достигнет 1409 метров, а максимальная высота опор, которых будет 24 - 50 метров, это на десять метров выше стандартного 12-этажного дома.
Также предусмотрено строительство общего пункта пропуска. Подъездом к нему с украинской стороны станет автодорога Т-02-02 Могилев-Подольский - Ямполь - Бершадь - Умань. С другой стороны он примкнет к молдавской трассе М2 Кишинев - Сорока.
В Укравтодоре сообщили, что в настоящее время транспортная связь между Украиной и Молдовой через Днестр обеспечивается мостом, расположенным в зоне пункта пропуска "Могилев-Подольский - Отачь" и мостом в пункте пропуска "Бронница - Унгурь", на котором разрешенная масса транспортных средств не превышает 3,5 тонны.
Фактически весь транспортный поток проходит через международный пункт пропуска "Могилев-Подольский - Отачь", отмечает Укравтодор.
В настоящее время подрядчик концентрирует на строительной площадке металлические конструкции и сопутствующие материалы. Так, изготовили уже более 2500 тонн пролетных строений. Полномасштабный комплекс строительных работ на объекте будет стартовать уже в начале весны.
Завершить строительство моста планируют за два года, с молдавской стороной согласована точка примыкания моста. Вскоре будет подписано соответствующее межправительственное соглашение.
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