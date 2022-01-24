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С сегодняшнего дня «ковидную» тысячу можно потратить на лекарства людям 60+
С сегодняшнего дня полностью вакцинированные украинцы в возрасте от 60 лет могут потратить на лекарства 1 000 грн, которые получили в рамках программы «єПідтримка».
Как передает Укринформ, об этом Премьер-министр Денис Шмыгаль написал в Телеграме.
«Расширяем президентскую программу «єПідтримка». С 24 января полностью вакцинированные украинцы от 60 лет смогут потратить 1 000 грн на лекарства. Сегодня (19 января - ред.) правительство приняло необходимые для этого решения», - заявил Шмыгаль.
Как сообщал Укринформ, в Украине 19 декабря официально заработала государственная программа «єПідтримка», предусматривающая выплату 1 тысячи гривень гражданам, прошедшим полную вакцинацию против COVID-19. Деньги может получить каждый гражданин Украины, достигший 18 лет и имеющий в приложении "Дія" "зеленый" COVID-сертификат вакцинации.
До сих пор потратить деньги на вакцинацию можно было только на книги, кино, театры, концерты, спортклубы, билеты на поезд и т. д.
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