Украина в 2021 году увеличила импорт угля каменного и антрацита (код ТНВЭД 2701) на 15,4% (на 2,61 млн тонн) по сравнению с 2020 годом - до 19,56 млн тонн. Одновременно в денежном выражении расходы на импорт угля выросли в прошлом году на 47,2% - до 2,49 млрд долларов, сообщает Государственная таможенная служба.

В том числе из России поступил уголь на $1,55 млрд (доля в импорте 62,09%), США - на $494,64 млн (19,88%), Казахстана - на $253,47 млн ​​(10,18%), других стран - на $195,38 млн (7,85%).

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Кропачев подчеркнул, что у Коломойского давно была "имперская замашка" построить холдинг, подобный Ренату Ахметову. "Это обычный крестовый поход Коломойского на Ахметова. Это привело к трагедии, которая на данный момент есть", - заявил бизнесмен.

В то же время, экспорт украинского угля в 2021 году составил 4,98 тыс. тонн на $0,8 млн, в том числе в Словакию - на $0,77 млн, Венгрию - на $0,02 млн, Болгарию - на $0,01 млн, другие страны - на $0,01 млн. Для сравнения, в 2020 году экспорт составил 2,55 тыс. тонн на $0 ,72 млн.

Напомним, Украина в 2020 году уменьшила импорт угля каменного и антрацита на 19,6% или на 4,13 млн. тонн по сравнению с 2019 годом - до 16,95 млн. тонн. В денежном выражении импорт угля в прошлом году составил $1,69 млрд, что на 44,3% меньше, чем в 2019 году ($3,04 млрд).

В частности, из РФ поступил уголь на $1,04 млрд (доля в импорте 61,71%), США - на $480,32 млн (28,41%), Казахстана - на $126,1 млн (7,46%), других стран - на $40,89 млн. (2,42%).