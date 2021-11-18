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Коломойский спровоцировал серьезный кризис в украинской энергетике, ситуация будет только ухудшаться — Кропачев
08:37 18.11.2021 |
Сегодня в энергетике Украины - масштабный кризис, вызванный отсутствием угля на складах, что ставит под угрозу отопительный сезон. Ситуация спровоцирована тем, что государственная часть энергетики, а именно "Центрэнерго" и другие угольные предприятия, с 2019 года перешли под контроль Игоря Коломойского.
Об этом заявил известный украинский бизнесмен, основатель группы компаний "Укрдонинвест" Виталий Кропачев в интервью Дмитрию Гордону.
По его словам, "Центрэнерго" до 2019 года генерировало каждый год прибыль. За три последних года, по официальной отчетности, прибыль составляла порядка 2,7 - 2,8 млрд грн, переведенных в бюджет.
"С приходом новой власти, с переходом под контроль Игорю Коломойскому, предприятие сгенерировало 1,9 млрд убытков в 2019 году. В 2020 году - 824 млн. За первое полугодие 2021 года - 720 млн", - отметил Кропачев.
Он подчеркнул, что у Игоря Коломойского давно была "имперская замашка" построить холдинг, подобный Ренату Ахметову. "Это обычный крестовый поход Коломойского на Ахметова. Это привело к трагедии, которая на данный момент есть", - заявил бизнесмен.
Кропачев отметил, что до прихода новой власти цена угля составляла 2800 грн, а электроэнергия стоила 98 копеек с доставкой. В августе 2019 года изменили цену и она стала 1650 грн, а электроэнергия - 1,68 грн.
Кроме того, по словам бизнесмена, происходят еще более трагичные вещи, поскольку никто не занимается государственными предприятиями, идет череда смен менеджмента Министерства энергетики, и Украина не закладывает новые угольные лавы. Более того, вместо 2 млрд дотаций в государственный сектор шахт, на конец года выходит порядка 7 млрд.
"То есть мы занижаем стоимость угля и увеличиваем бюджетную нагрузку, при этом «Центрэнерго» за весь период времени продает электроэнергию до 62% дисконта от себестоимости. Соответственно, это банальное воровство. Начали воевать - воюйте, но люди не должны от этого страдать", - резюмировал Кропачев.
С началом зимних холодов ситуация однозначно ухудшится, объяснил бизнесмен.
"Кризис однозначно будет, будут веерные отключения, либо для определенных групп электроэнергия станет очень дорогой. Другого не будет. Это военные действия, которые осуществляются с 2019 года, они к этому привели. Восстанавливать - это другой вопрос. Но сегодня есть кризис", - подчеркнул Кропачев.
Он отметил, что абсолютно убежден в том, что Беларусь не будет отпускать нам электроэнергию по той цене, которая есть сейчас. Ценник будет совершенно другой, который придется балансировать за счет платежек, которые получат люди.
Напомним. Кропачев родился в 1973 году в Торезе (сейчас - Чистяково) Донецкой области. Одно из главных направлений деятельности предпринимателя - угольный бизнес. В 2019 году Кропачев попал в рейтинг самых богатых украинцев, составленный журналом НВ и инвестиционной компанией Dragon Capital. С состоянием $101 млн он занял 63-е место. В 2020 году стоимость активов бизнесмена упала до $81 млн, а в 2021 году он выбыл из рейтинга.
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