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Кабмин назначил временного руководителя Государственной налоговой службы
08:23 24.12.2021 |
Кабинет Министров принял решение о временном возложении исполнения обязанностей главы Государственной налоговой службы Украины на Татьяну Кириенко, которая до этого занимала должность заместителя руководителя этого органа.
Как передает Укринформ, соответствующее распоряжение от 23 декабря обнародовано на Правительственном портале.
«Возложить временно, до назначения в установленном порядке председателя Государственной налоговой службы Украины, исполнение обязанностей председателя Государственной налоговой службы Украины на заместителя председателя указанной Службы Кириенко Татьяну Павловну», - говорится в документе.
Кабинет Министров в этот же день признал утратившим силу распоряжение от 25 ноября о временном возложении исполнения обязанностей главы Государственной налоговой службы Украины на Михаила Титарчука. Он же тогда был назначен временным руководителем ГНСУ, поскольку правительство приняло решение освободить Евгения Олейникова от должности заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины согласно поданному заявлению.
В начале ноября Кабинет Министров отменил решение о победе Евгения Олейникова в конкурсе на должность председателя Государственной налоговой службы Украины.
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