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Кабмин назначил временного руководителя Налоговой службы
18:31 25.11.2021 |
Кабинет Министров временно возложил исполнение обязанностей председателя Государственной налоговой службы на Михаила Титарчука.
Как передает Укринформ, об этом говорится в распоряжении Кабмина от 25 ноября №1503-р, сообщается на сайте правительства.
"Возложить временно, до назначения в установленном порядке председателя Государственной налоговой службы Украины, исполнение обязанностей председателя Государственной налоговой службы Украины на заместителя председателя указанной службы Титарчука Михаила Ивановича", - говорится в документе.
Согласно другому распоряжению от 25 ноября 2021 г. № 1502-р, было принято решение освободить Евгения Олейникова от должности заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины согласно поданному заявлению.
Как сообщалось, в начале ноября Кабинет Министров Украины отменил решение о победе Евгения Олейникова в конкурсе на должность председателя Государственной налоговой службы Украины.
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