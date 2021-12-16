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Локдауна не будет, но маски останутся надолго - премьер Украины
Высокие темпы вакцинации - свыше 1 млн человек в неделю - позволяют Украине избегать введения локдауна в условиях пандемии, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Это ключевой фактор, который позволяет говорить бизнесу, что локдауна не будет", - заявил он на организованном медиахолдингом НВ гала-ивенте "Украина и Мир 2022" в Киеве в четверг.
Премьер напомнил, что уровень вакцинации в Украине уже превысил 40%.
В то же время Шмыгаль подчеркнул, что отдельные ограничительные меры, в частности, ношение масок, будут сохраняться еще достаточно долго. Он пояснил, что вакцинация полностью не защищает от инфицирования, однако существенно снижает риск серьезного течения болезни и нагрузку на медицинскую систему.
Как сообщалось, на этой неделе правительство продлило адаптивный карантин еще на квартал - до конца марта 2022 года.
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